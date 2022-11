Der Ultraschall gehört in die Hausarztpraxis

Honorierung von Ultraschallleistungen über Jahrzehnte verzögert

Klaus/Steyrling, OÖ (OTS) - Der Ultraschall ermöglicht in vielen Fällen einen schnellen Weg zur richtigen Diagnose. Damit wird besonders in akuten Fällen die Zeitspanne zur richtigen Therapie verkürzt. Dies ist besonders wichtig in der Hausarztmedizin an vorderster Front.

In vielen Ländern (u. a. Deutschland, Schweiz) wurde dies seit langer Zeit schon richtig erkannt und wird dem Allgemeinmediziner honoriert. In Österreich hat dies bislang nur das Bundesland Vorarlberg erkannt und bereits seit 1990 umgesetzt.

Der Österreichische Hausärzteverband fordert neuerlich wie bereits mehrfach seit 1990, dass die Honorierung des Ultraschalls in den allgemeinmedizinischen Praxen in ganz Österreich umgesetzt wird.

Teure Geräte können nur angeschafft werden, wenn die damit erbrachten Leistungen vergütet werden.

Die Entscheidungsträger werden aufgefordert, hier endlich dringlich notwendige Maßnahmen zu setzten, damit die Ultraschalluntersuchungen auch beim Hausarzt honoriert werden.

Schnellere und richtige Diagnosen vermindern unnötige Spitalseinweisungen. Sie bedeuten auch mehr Sicherheit für unsere Patient:innen und können Leben retten.

