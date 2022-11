Xinhua Silk Road: Das chinesische Unternehmen Zoomlion glänzt auf der Bauma 2022 mit Produkten, die seine Innovation und seine internationale Ausrichtung zur Schau stellen

Peking (ots/PRNewswire) - Der chinesische Hersteller von Baumaschinen Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. (Zoomlion, 000157.SZ) zog auf der Bauma 2022, der weltweit führenden Baumaschinenmesse, die vom 24. bis zum 30. Oktober in München stattfand, mit der Präsentation von 54 Produkten in sieben Kategorien große Aufmerksamkeit auf sich.

Bei einer besonderen Produkteinführungsveranstaltung am 24. Oktober stellte Zoomlion rund zehn Hubarbeitsbühnenprodukte vor, darunter eine Scherenhebebühne, einen geraden Kranarm und Modelle mit Kurbelbetrieb, die eine Reihe von zukünftigen Aufträgen von Kunden in den Niederlanden, Rumänien, Polen, dem Irak und Deutschland gewinnen konnten.

Die hochwertigen Produkte von Zoomlion, die auf der Bauma 2022 präsentiert wurden und von denen mehr als 50 Prozent vor Ort in Europa hergestellt werden, haben auf überzeugende Weise ihre Stärke durch internationalisierte, intelligente, nachhaltige und hochentwickelte Technologien und Innovationen demonstriert.

Innovation war schon immer in den Genen von Zoomlion verankert.

Bereits im Jahr 2013, als der Maschinenbausektor in China eine Talsohle durchschritt, hat Zoomlion ein Lohnanreizprogramm eingeführt, um Mitarbeiter in der Forschung und Entwicklung dazu anzuregen, innovative und praktische Technologien zu entwickeln. Im Rahmen des Programms, das seit fast einem Jahrzehnt angewendet wird, beschäftigen sich derzeit etwa 30 Prozent der Mitarbeiter von Zoomlion mit technologischer Forschung und Entwicklung, um die Wettbewerbsfähigkeit und Vitalität der Produkte von Zoomlion zu verbessern.

Als ein technologischer Innovator war Zoomlion auch führend daran beteiligt, mehr als 500 nationale, industrielle und Gruppenstandards sowie 19 internationale Standards zu formulieren und zu revidieren.

Das Unternehmen gab 2021 den Betrag von 3,865 Milliarden Yuan für Forschung und Entwicklung aus, ein Anstieg von 15,56 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Das Unternehmen hat außerdem weltweit neun bahnbrechende Produkte auf den Markt gebracht, darunter leichte intelligente Pumpfahrzeuge, Kontrollturmkräne mit 5G-Fernsteuerung und unbemannte Erntemaschinen.

Die neue internationale Ausrichtung wurde von Zoomlion auch gewählt, um ein Baumaschinenhersteller von Weltklasse zu werden.

Im Jahr 2021 begann Zoomlion mit der strategischen Entwicklung seines Auslandsgeschäfts. „Der Auslandsumsatz des Unternehmens stieg im Jahresvergleich um 51,05 Prozent, wobei der Verkauf von Turmkränen und Hubarbeitsbühnen einen neuen Höchststand erreichte", sagte Wang Yongxiang, Vice President, der für das Auslandsgeschäft des Unternehmens zuständig ist.

Laut Wang hat Zoomlion rund 30 Niederlassungen und 10 Produktionsstätten auf der ganzen Welt aufgebaut, liefert Produkte in 130 Länder und Regionen und beschäftigt 2.000 örtliche Mitarbeiter.

Zoomlion werde seine Investitionen in sein Überseegeschäft weiter erhöhen, sagte Wang.

Mit dem Ziel, ein Industrieführer zu werden, wird es sich auch auf ein Projekt zur Entwicklung einer intelligenten Industriestadt konzentrieren, die acht weltweit führende sogenannte Leuchtturm-Fabriken zusammenbringt.

https://en.imsilkroad.com/p/330823.html

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/1934896/image_1.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/xinhua-silk-road-das-chinesische-unternehmen-zoomlion-glanzt-auf-der-bauma-2022-mit-produkten-die-seine-innovation-und-seine-internationale-ausrichtung-zur-schau-stellen-301666249.html

Rückfragen & Kontakt:

GaoJingyan,

+86-13552905167