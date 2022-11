SPÖ-Muchitsch: „Werden nicht müde, Erhöhung des Arbeitslosengeldes auf 70 Prozent zu verlangen“

Immer noch 320.000 Arbeitslose - Langzeitarbeitslosigkeit nach wie vor große Herausforderung

Wien (OTS/SK) - SPÖ-Sozialsprecher Josef Muchitsch warnt davor, dass sich die Bundesregierung auf den vergleichsweise niedrigen Arbeitslosenzahlen auszuruhen beginnt: „Zeiten, in denen die Situation am Arbeitsmarkt nicht so angespannt ist, wie etwa noch während der Pannenserie der Bundesregierung im Pandemiemanagement, sind Anlass, endlich die nötigen Reformen anzugehen, nicht sich auszuruhen.“ Muchitsch verweist dabei auf drei zentrale Baustellen, die einer dringenden Reform und Lösung bedürfen. ****

1) Das Arbeitslosengeld, das zu niedrig ist, um einem existenzsichernden Anspruch gerecht zu werden.

2) Das nach wie vor große Problem der Langzeitarbeitslosigkeit.

3) Das Fehlen einer echten Ausbildungsoffensive insbesondere im Bereich der Pflege und anderer Mangelberufe.

Muchitsch: „Wir werden nicht müde, eine Erhöhung des Arbeitslosengeldes auf 70 Prozent des letzten Einkommens, also auf ein existenzsicherndes Maß, zu verlangen.“ Parallel dazu brauche es eine Aufstockung der Notstandshilfe, so der SPÖ-Sozialsprecher weiter.

Besondere Sorge bereitet dem SPÖ-Abgeordneten das nach wie vor dramatische Ausmaß der Langzeitarbeitslosigkeit. Muchitsch: „Es braucht hier dringend gezielte Maßnahmen gegen das Phänomen der Langzeitarbeitslosigkeit. Es ist eine lose-lose-Situation. Zu viele Menschen leben immer länger ohne Perspektive auf der einen Seite und dem Arbeitsmarkt fehlen Arbeitskräfte auf der anderen Seite.“ Abschließend appelliert der Sozialsprecher der SPÖ für eine Ausbildungsoffensive, insbesondere in jenen Feldern, in denen der Arbeitskräftebedarf hoch ist – wie etwa der Pflege. (Schluss) lk/bj

