Schallmeiner Grüne: Falsches Rollenbild immer noch gesundheitliches Problem für viele Männer

#Movember soll Bewusstsein für Männergesundheit fördern

Wien (OTS) - Um auf das Thema Männergesundheit aufmerksam zu machen, wird der November traditionell zum „#Movember“ erklärt: Die Wortkreation, die aus dem Monatsnamen und dem Wort „Moustache“ – auch schnöde als Schnauzer bezeichnet – besteht, steht für einen Monat, in dem Bewusstsein für seelische und körperliche Männergesundheit geschaffen werden soll. Das Symbol ist der erwähnte Moustache, weshalb Millionen von Männern weltweit sich im November einen mehr oder weniger stylischen Schnauzer wachsen lassen.



So auch der Gesundheitssprecher der Grünen, Ralph Schallmeiner, der mithelfen will, dass über Männergesundheit und falsche Rollenklischees gesprochen wird: „Bei vielen Männern gilt der Gang zum Arzt oder zur Ärztin als Zeichen von Schwäche, oft wird der Besuch beim Urologen mit falscher Scham verbunden. Dabei wäre die regelmäßige Vorsorgeuntersuchung ein wichtiger und einfacher Schritt: Mit den Möglichkeiten, die geboten werden, können schnell und effektiv Krankheiten wie Hodenkrebs erkannt und rechtzeitig behandelt werden.“



Aber nicht nur um körperliche Gesundheit geht es im Movember, auch die Frage der seelischen Gesundheit wird thematisiert. „Hilfe anzunehmen, noch dazu, wenn es um die eigene seelische Gesundheit geht, ist bei vielen Männern immer noch ein NoGo. Nicht umsonst ist die am meisten suizidgefährdete Gruppe in unserer Gesellschaft jene der Männer über 65. Es braucht ein generelles Umdenken: Wer Hilfe annimmt, weil es ihm psychisch nicht gut geht, der soll nicht das Gefühl haben sich dafür schämen zu müssen“, betont der Gesundheitssprecher der Grünen.



Schallmeiner hofft einmal mehr darauf, dass auch andere Kollegen in der Politik und dem öffentlichen Leben den kommenden Monat nutzen werden, um das Anliegen Männergesundheit und das oftmals zugrunde liegende falsche männliche Rollenbild zu thematisieren. „Wir brauchen positive Beispiele, und ein anderes Männerbild – auch in Sachen persönlicher Gesundheitsvorsorge. Seien wir Vorbilder und Beispiel für andere“, hält Schallmeiner fest.

