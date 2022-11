Lesung mit Doron Rabinovici im Bezirksmuseum 2

Anmeldungen für Montag, 7.11.: bm1020@bezirksmuseum.at

Wien (OTS/RK) - Für unsere jährliche Veranstaltung anlässlich des ‚Novemberpogroms‘ konnten wir Doron Rabinovici gewinnen“, kündigt das ehrenamtlich agierende Team des Bezirksmuseums Leopoldstadt (2., Karmelitergasse 9) an. Der mehrfach mit Preisen ausgezeichnete Schriftsteller kam 1961 in Tel Aviv zur Welt und lebt seit 1964 in Wien. Am Montag, 7. November, liest der Autor in den Museumsräumen aus seinem letzten Roman mit dem Titel „Die Einstellung“. Der Rezitationsabend beginnt um 18.30 Uhr. Rabinovici schreibt in dem im Februar im Verlag „Suhrkamp“ veröffentlichten Buch über den Kampf zwischen einem Presse-Fotografen und einem populistischen Politiker. Das Verlagshaus skizziert die Geschichte mit den Worten „Ein hochaktueller und unterhaltsamer Roman zur Debatte über ‚Fake News‘ und ‚alternative Wahrheiten‘“. Der Zutritt zur Lesung ist frei. Spenden nehmen die freiwillig tätigen Bezirkshistoriker*innen gerne entgegen. Auskünfte bzw. Anmeldungen: Telefon 4000/02 127 (Museumsleiter Georg Friedler) und E-Mail bm1020@bezirksmuseum.at.

Die Besucher*innen des Leseabends haben die geltenden Corona-Bestimmungen einzuhalten. Rabinovicis jüngstes Werk „Die Einstellung“ hat einen Umfang von 224 Seiten. Die interessante Publikation aus dem Verlag „Suhrkamp“ ist im Fachhandel zum Preis von 24,70 Euro erhältlich (ISBN: 978-3-518-43059-0). Kontaktaufnahme via E-Mail: info@suhrkamp.de.

