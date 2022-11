ORF III am Donnerstag: „Land der Berge“-Premiere und „Politik live“

Außerdem: Eröffnung und Panels der „Darwin's Circle“-Konferenz, neue Ausgabe „Die Tafelrunde“, Marina & The Kats in „Soundcheck Österreich“

Wien (OTS) - ORF III Kultur und Information präsentiert am Donnerstag, dem 3. November 2022, Highlights der diesjährigen „Darwin's Circle“-Digital-Konferenz. Im Hauptabend ist die neue „Land der Berge“-Dokumentation „Südtirols Sehnsuchtsberge“ zu sehen, danach dreht sich in „Politik live“ alles um die jüngsten Entwicklungen in der Causa Schmid. Im Spätabend stehen eine neue Ausgabe „Die Tafelrunde“ sowie Kabarett mit Gery Seidl auf dem Programm. Zum Abschluss präsentiert „Soundcheck Österreich“ ein „Radio Wien Klubkonzert“ von Marina & The Kats.

Ab 13.00 Uhr zeigt ORF III die Eröffnung der „Darwin's Circle“-Konferenz, bei der internationale Expertinnen und Experten aus dem Bereich der Digitalisierung auf Vertreter/innen der österreichischen Wirtschaft treffen. Anschließend folgen fünf Diskussionsrunden und Panels, von „Wir sind alle UrkainerInnen“ (13.20 Uhr) bis zu „Die Transformation von Unternehmen“ (15.20 Uhr).

Im Vorabend zeigt „Kultur Heute“ (19.45 Uhr) ein Porträt von Julia Edtmeier, einer der Kandidatinnen für den NESTROY-ORF-III-Publikumspreis. Außerdem besucht das Kulturmagazin eine Lesung von Schauspielerin Stefanie Reinsperger aus ihrem ersten Buch „Ganz schön wütend“, in dem sie mit einem gesellschaftlichen Tabu aufräumt: der weiblichen Wut.

Im Hauptabend begleitet die „Land der Berge“-Neuproduktion „Südtirols Sehnsuchtsberge“ (20.15 Uhr) drei lokale Protagonisten in die atemberaubenden Südtiroler und Trientner Dolomiten. Kaum ein Fotograf zeigt die Dolomiten in ihrer Schönheit so eindrucksvoll wie Georg Tappeiner. Er begleitet den Sterzinger Bergsteiger Hanspeter Eisendle bei einer seiner Klettertouren an der Südwand der Marmolata. Vergleichend dazu sieht man den Zugang von Bergsteigerin und Instagrammerin Magdalena Mittersteiner aus Lana, die sich als Botschafterin der Berge versteht.

Anschließend diskutiert ab 21.05 Uhr eine „Politik live“-Runde zum „Knalleffekt im U-Ausschuss: Jetzt spricht Schmid“. Nach mehreren Absagen wird Ex-ÖBAG-Chef Thomas Schmid doch im ÖVP-Korruptions-U-Ausschuss einvernommen. Dabei werden Schmids Aussagen bei der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) im Zentrum der Befragung stehen. Doch welche neuen Erkenntnisse bringt die Einvernahme? Geraten dadurch weitere Politiker/innen in Bedrängnis? Und welche Folgen hat das alles für die ÖVP und die Regierung? Reiner Reitsamer begrüßt dazu die jeweiligen Fraktionsführer/innen der fünf Parlamentsparteien live im Studio: Andreas Hanger (ÖVP), Kai Jan Krainer (SPÖ), Christian Hafenecker (FPÖ), Nina Tomaselli (Die Grünen) und Stephanie Krisper (NEOS).

Im Spätabend lässt Gerald Fleischhacker in einer neuen Ausgabe der „Tafelrunde“ (21.55 Uhr) die wichtigsten Themen des letzten Monats mit viel Humor Revue passieren. Diesmal zu Gast: Gery Seidl, Severin Groebner, Lydia Prenner-Kasper und Aida Loos.

In „Gratuliere!“ (22.55 Uhr) schildert Kabarettist Gery Seidl eine scheinbar harmlose Alltagsgeschichte. An einem verregneten Tag fährt man mit der Familie ins Möbelhaus. Was als harmloses Vergnügen beginnt, steigert sich furios zum Gruppenbild mit Landeshauptmann in einer Wohnlandschaft namens „Edda“, die auf den einmillionsten Besucher wartet.

SWING! SWING! SWING! Das ist das Motto von Marina & The Kats:

„Soundcheck Österreich“ (0.00 Uhr) präsentiert ein unglaubliches Radio-Wien-Klubkonzert aus dem Großen Sendesaal des ORF-RadioKulturhauses mit himmlischen Soundtracks, Eigenkompositionen und Covers.

