UEFA-Conference-League live im ORF mit Hapoel Be'er Scheva – Austria Wien

Am 3. November um 20.15 Uhr in ORF 1

Wien (OTS) - In der letzten Runde der UEFA-Conference-League-Gruppenphase geht es für die Austria gegen Be’er Scheva in Israel noch um Rang drei. ORF 1 überträgt am Donnerstag, dem 3. November 2022, ab 20.15 Uhr live. Kommentatoren sind Oliver Polzer und Helge Payer, die Analysen steuern Rainer Pariasek und Herbert Prohaska bei. Die Highlights der übrigen Spiele zeigt ORF 1 um 23.20 Uhr.

Das multimediale Angebot von sport.ORF.at (inkl. sport.ORF.at-Newsroom), ORF-Fußball-Special und ORF-TVthek umfasst Live-Streams sowie nachträglich für 24 Stunden Video-on-Demand-Angebote der ORF-TV-Übertragungen, aktuelle Storys über das Geschehen und einen Tabellenteil. Auch der ORF TELETEXT informiert im Rahmen seiner Fußball-Berichterstattung ausführlich.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at