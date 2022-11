Terminerinnerung: Metaller KV – Kundgebung

„Es reicht! Her mit den 1.000 Euro im ersten Lehrjahr!“ am 3. November

Wien (OTS) - Vor Beginn der nächsten Verhandlungsrunde zum Kollektivvertrag für die Metallindustrie machen die Jugendorganisationen der Gewerkschaften PRO-GE und GPA mit einer Kundgebung unter dem Motto „Es reicht! Her mit den 1.000 Euro im ersten Lehrjahr!“ lautstark auf ihre Forderung nach einer Erhöhung des Lehrlingseinkommens auf 1.000 Euro im ersten Lehrjahr, 1.300 Euro im zweiten, 1.600 Euro im dritten und 2.000 Euro im vierten Lehrjahr aufmerksam.



Derzeit befinden sich rund 7.900 Lehrlinge in der Metallindustrie in Ausbildung. Ein Lehrling im ersten Jahr erhält derzeit 800 Euro, während es beispielsweise in der Elektro- und Elektronikindustrie bereits 1.000 Euro sind.

Die VertreterInnen der Medien sind zur Kundgebung herzlich eingeladen.

BITTE MERKEN SIE VOR:

Protestkundgebung der Jugendorganisationen der PRO-GE und GPA

Zeit: 3. November, 09:30 Uhr

Ort: Vor der Wirtschaftskammer Österreich, Schönburgstraße 2 (Ecke Wiedner Hauptstraße), 1040 Wien



Rückfragen & Kontakt:

PRO-GE Öffentlichkeitsarbeit



Mathias Beer

Tel.: 01 53 444 69035

Mobil: 0664 6145 920

E-Mail: mathias.beer @ proge.at

Web: www.proge.at



GPA Öffentlichkeitsarbeit



Daniel Gürtler

Tel.: 05 0301-21225

Mobil: 05 0301-61225

E-Mail: daniel.guertler @ gpa.at

Web: www.gpa.at