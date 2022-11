WB-Stellenmonitor zeigt 239.503 offene Stellen im Oktober

Zahl offener Stellen kontinuierlich hoch - Arbeitsmarktreformen und Entlastungsmaßnahmen jetzt!

Wien (OTS) - „Die kritische Situation am Arbeitsmarkt scheint sich auch im Herbst nicht zu beruhigen. Der Wirtschaftsbund Stellenmonitor hat für den Monat Oktober 239.503 offene Stellen verzeichnen können. Damit sind die Zahlen weiterhin auffallend hoch und eine enorme Belastung für die heimische Wirtschaft“, sagt WB-Generalsekretär und Abg. z. NR. Kurt Egger.

„Viele Betriebe österreichweit stehen mittlerweile mit dem Rücken zur Wand und müssen Aufträge ablehnen, weil ihnen schlichtweg das Personal fehlt. In Kombination mit der Energiekrise bringen Arbeits- und Fachkräftemangel Unternehmerinnen und Unternehmer an den Rand ihrer Existenz. Die derzeitige Ausnahmesituation darf nicht zum Normalzustand werden. Wir brauchen daher endlich sowohl langfristige Arbeitsmarktreformen als auch kurzfristige Unterstützungsmaßnahmen zur Überbrückung der Energiekrise. Denkverbote sind an dieser Stelle fehl am Platz, denn es sind unsere Unternehmerinnen und Unternehmer die Arbeitsplätze schaffen und Wohlstand sichern. Dafür verdienen sie nicht nur Wertschätzung und Respekt, sondern auch Unterstützung in Krisenzeiten. Neben der Ausweitung der Steuerbefreiung von Überstunden und einem Anreizmodell, dass ältere Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer motiviert länger im Erwerbsleben zu bleiben, sind auch Stundungen, Garantien und Verlustvorträge notwendige Maßnahmen zur Liquiditätssicherung von Unternehmen. Denn die heimische Wirtschaft muss sowohl mit kurzfristigen Entlastungsmaßnahmen als auch mit langfristigen Arbeitsmarktreformen schnellstmöglich aus dieser bedrohlichen Krisensituation geholt werden“ so Egger abschließend.

Die bundesweiten Branchenergebnisse im Überblick

Büro, Marketing, Finanz, Recht, Sicherheit: 34.182

Bau, Baunebengewerbe, Holz, Gebäudetechnik: 26.772

Bergbau, Rohstoffe, Glas, Keramik, Stein: 295

Chemie, Biotechnologie, Lebensmittel, Kunststoffe: 3.930

Elektrotechnik, Elektronik, Telekommunikation, IT: 22.024

Handel, Logistik, Verkehr: 49.215

Landwirtschaft, Gartenbau, Forstwirtschaft, Umwelt: 1.879

Maschinenbau, Kfz, Metall: 19.555

Medien, Grafik, Design, Druck, Kunst, Kunsthandwerk: 1.470

Reinigung, Hausbetreuung, Anlern- und Hilfsberufe: 12.014

Soziales, Gesundheit, Schönheitspflege: 17.582

Textil, Bekleidung, Mode, Leder: 256

Tourismus, Gastgewerbe, Freizeit: 32.055

Wissenschaft, Bildung, Forschung und Entwicklung: 1.537

Nicht konkreter zuordenbar: 16.737

Der Stellenmonitor ist ein Webcrawler-Programm, das Online-Stellenausschreibungen in Österreich zählt, kategorisiert und auswertet. Entwickelt wurde der Stellenmonitor von der Internetagentur Lorem ipsum web.solutions GmbH im Auftrag des Wirtschaftsbundes.

Alle Detailergebnisse und Zahlen zu den einzelnen Bezirken finden Sie unter: https://www.wirtschaftsbund.at/stellenmonitor/

