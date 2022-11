picture alliance-Portal FIFA Fußball-WM 2022 - ausgewählte Bilder zum aktuellen Geschehen und zu 92 Jahren WM-Historie (FOTO)

Frankfurt (ots) - Der Countdown zur Winter-Fußball-WM läuft: Vom 20. November bis zum 18. Dezember kämpfen die 32 besten Mannschaften um den Titel. Die DFB-Elf steigt am 23. November mit der Partie gegen Japan in das Turnier ein. Die dpa-Tochter picture alliance liefert mit ihrem Netzwerk an Fotografen und internationalen Partnern eine umfassende Coverage von der Weltmeisterschaft aus Katar. Besonderer Fokus liegt auf den Aktivitäten der deutschen Mannschaft.

Im picture alliance-Portal "FIFA Fußball WM - Katar 2022" werden kontinuierlich alle aktuellen Themen rund um die WM aufbereitet und es gibt spannende und unterhaltsame Einblicke in 92 Jahre WM-Historie. Von unvergessenen Highlights vergangener Turniere über Teams, Stadien, Titelträger und Stars, bis hin zu kuriosen und amüsanten Geschichten.

Auf Kundenwunsch können auch individuelle Bildauswahlen zusammengestellt werden. Für Anfragen steht das Team der picture alliance unter sales @ picture-alliance.com zur Verfügung.

Rückfragen & Kontakt:

dpa Picture-Alliance GmbH

Nicole Lambrecht

Telefon: +49 69 2716 34203

E-Mail: lambrecht.nicole @ dpa.com