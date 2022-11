10. Bezirk: „Musik mit Leidenschaft“ im Böhmischen Prater

Saisonschluss-Party am 4.11., Info/Reservierung: 0676/720 94 11

Wien (OTS/RK) - Für ihr vielfältiges Repertoire und die Stimmgewalt der temperamentvollen Sängerin „Suzy“ ist das beliebte Quartett „Sumawind“ weithin bekannt. Die Devise der Gruppe lautet „Musik mit Leidenschaft“. Das Ensemble spannt einen bunten Liederbogen von neuesten Hits, Evergreens, Schlagern, Rock, Pop und Country bis zu volkstümlichen Weisen. Am Freitag, 4. November, wird die Combo im Saal „Tivoli“ im Böhmischen Prater in Favoriten (10., Laaer Wald 30 c) für gute Unterhaltung sorgen. Das Konzert geht um 19.00 Uhr los (Einlass: 18.00 Uhr). Der Eintritt ist gratis. Die Teilnehmer*innen an der vergnüglichen „Saisonschluss-Party“ sollen Spenden geben. Informationen und Reservierungen: Telefon 0676/720 94 11 („Kulturverband Böhmischer Prater“). Party-Gäste müssen die geltenden Corona-Vorschriften beachten. Mitteilungen an die Organisator*innen via E-Mail: m.fritz@musicreport.at.

Allgemeine Informationen:

Party-Combo „Sumawind“: www.sumawind.at/START/

Kulturverband Böhmischer Prater: www.böhmischer-prater.at

Veranstaltungen im 10. Bezirk: www.wien.gv.at/bezirke/favoriten/

