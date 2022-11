FPÖ – Nepp: SPÖ und ÖVP sind Wegbereiter für islamistische Terroranschläge

Wiener FPÖ-Chef fordert „Festung Österreich“, um das Land vor kriminellen Invasoren zu schützen

Wien (OTS) - „SPÖ und ÖVP sind gleichermaßen Wegbereiter für weitere islamistische Terroranschläge in Wien und Österreich. ÖVP-Bundeskanzler Nehammer und ÖVP-Innenminister Karner lassen täglich tausende illegale Sozialmigranten über die Grenze, SPÖ-Bürgermeister Ludwig lädt diese mit Geldgeschenken nach Wien, wo diese vielfach kriminell werden. Man braucht sich daher in Wien und ganz Österreich nicht über die Migrantenkriminalität wundern, wenn innerhalb von vier Tagen drei Frauen vergewaltigt werden, sich Horden von Afghanen und Syrern zusammenrotten, sich Straßenschlachten mit der Polizei liefern und friedliche Österreicher attackieren. Es ist daher zu befürchten, dass aufgrund dieser fatalen rot-schwarzen Migrationspolitik ein weiterer Terroranschlag nur eine Frage der Zeit ist“, warnt der Wiener FPÖ-Obmann, Stadtrat Dominik Nepp, anlässlich des zweiten Jahrestages des Terroranschlags in Wien, bei dem vier Menschen getötet und 23 Personen verletzt wurden.

Nepp fordert die Sicherung der österreichischen Grenzen durch Bundesheer und Polizei, die sofortige Wiederaufnahme von Abschiebungen nach Syrien und Afghanistan sowie die Streichung von Sozialleistungen für illegale und kriminelle Migranten. „Es braucht eine Festung Österreich als Akt der Notwehr, um unser Land vor noch mehr kriminellen Invasoren zu schützen“, bekräftigt der Wiener FPÖ-Obmann.

