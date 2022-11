Ecorobotix erhält für seine hochpräzise, nachhaltige Agrartechnologie das prestigeträchtige "SEF.Growth high potential" Qualitätslabel und eine Bürgschaft vom Technologiefonds

YVERDON-LES-BAINS, Schweiz (ots/PRNewswire) - Der Technologiefonds – ein klimapolitisches Förderinstrument des Bundes – hat Ecorobotix für seine innovative hochpräzise Landwirtschaftstechnologie eine Bürgschaft vergeben. Der Technologiefonds fördert Technologien zur Reduktion von Treibhausgasemissionen, zur effizienten Nutzung von elektrischer Energie, zur Förderung von erneuerbaren Energien und zur Schonung der natürlichen Ressourcen.

Ecorobotix will mit seiner hochmodernen Präzisionspritze die Landwirtschaft revolutionieren. Mit Hilfe von Kameras und künstlicher Intelligenz erfasst Ecorobotix in Echtzeit Einzelpflanzendaten (Nutzpflanzen als auch Unkraut) und ermöglicht so eine ultra-präzise Pflanzenbehandlung (Herbizide, Pestizide und Flüssigdünger). Da jeweils nur einzelne Pflanzen besprüht werden, reduziert die ultra-präzise Technologie von Ecorobotix den Herbizidverbrauch um 80-95%, verringert die Phytotoxizität erheblich und erhöht den Ertrag um bis zu 5%. Ecorobotix hat das Potenzial, den CO2-Fussabdruck unserer Landwirtschaft massiv zu reduzieren.

Zudem hat das Swiss Economic Forum dem Scale-up aus Yverdon das Qualitätslabel "SEF.Growth high potential" verliehen. Es steht für die positive Bewertung Ecorobotix's wachstumsintensiver Strategie auf der Basis einer detaillierten Firmenanalyse. Dieses begehrte Label ermöglicht Ecorobotix einen bevorzugten Zugang zu Finanzierungslösungen des SEF.Growth Finanzierungspartners UBS, sollte zur Umsetzung ihrer Internationalen Wachstumsphase der Bedarf bestehen.

Informationen zum Technologiefonds Der Technologiefonds vergibt Bürgschaften an qualifizierte Schweizer Unternehmen, deren neuartige Produkte CO2-Einsparungen ermöglichen bzw. zur Ressourcenschonung beitragen. Diese Bürgschaften erleichtern es innovativen Unternehmen, Darlehen aufzunehmen und überbrücken so mögliche Finanzierungslücken zwischen start-up Finanzierung und regulären Firmenkrediten für KMU. Die Verantwortung für die Umsetzung des Technologiefonds liegt beim Bundesamt für Umwelt BAFU, Abteilung Klima.

Informationen zum SEF.Growth Die Wachstumsinitiative des Swiss Economic Forum unterstützt Schweizer KMU und Jungunternehmen mit Wachstumsplänen durch ihre Expertise aus dem SEF Netzwerk nach dem Prinzip "von Unternehmer für Unternehmer". SEF.Growth bietet Schweizer Jungunternehmen und KMUs massgeschneiderte Wachstumsprogramme, wertvolles Expertenwissen und Zugang zu spezifischen Dienstleistungen der Partner.

Informationen zu Ecorobotix Ecorobotix wurde gegründet um eine umweltfreundliche Landwirtschaft zu ermöglichen, welche ein Minimum an Energie verbraucht und auf die Bewahrung des Ackerlands und der Wasserressourcen fokussiert. Ecorobotix bietet eine revolutionäre Datenlösung und ein hochpräzises Spraysystem für die Behandlung einzelner Pflanzen, durch die sich der Einsatz von Chemikalien (Herbizide, Pestizide, Flüssigdünger) um 80-95% reduzieren lässt. Gleichzeitig erhöhen sich die Ernteerträge um mehr als 5%. Das System hat das Potential, den CO2-Fußabdruck der Landwirtschaft massiv zu verringern.

