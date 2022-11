Bezirksmuseum 13: Entwicklung von Düsentriebwerken

Wien (OTS/RK) - Der Verkehrsmittel-Experte Otto Brandtner befasst sich in einer neuen Vortragsreihe im Festsaal im Bezirksmuseum Hietzing (13., Am Platz 2) mit dem Thema „Düsentriebwerke“. In der Auftaktveranstaltung am Donnerstag, 3. November, referiert der Fachmann über den Schwerpunkt „Theorie und Entwicklung bis 1945“. In Wort und Bild beleuchtet der Kenner ab 18.00 Uhr den Aufbau und die Funktionsweise von Jet-Triebwerken und erinnert an Geschehnisse im Zweiten Weltkrieg. Der Eintritt ist gratis.

Brandtners spannende Ausführungen dauern rund 1,5 Stunden. Die Zuhörer*innen werden um „Eintrittsspenden“ (pro Person 5 Euro) ersucht. Das Publikum muss sich an die geltenden Corona-Regeln halten. Organisiert wird der Vortragsabend von der Vereinigung „Gesellschaft der Freunde des Technischen Museums Wien“. Gerne antwortet das ehrenamtlich wirkende Museumsteam (Leiter: Ewald Königstein) auf Fragen per E-Mail: bm1130@bezirksmuseum.at.

Allgemeine Informationen:

Bezirksmuseum Hietzing: www.bezirksmuseum.at

Veranstaltungen im 13. Bezirk: www.wien.gv.at/bezirke/hietzing/

(Schluss) enz

Rückfragen & Kontakt:

PID-Rathauskorrespondenz

Presse- und Informationsdienst der Stadt Wien (MA 53)

Oskar Enzfelder, Stadtredaktion

01/4000-81057

oskar.enzfelder @ wien.gv.at

www.wien.gv.at/presse