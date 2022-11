Ab heute wieder „Stadt:Kultur Baden“

Lesungen, Kabarett, Diskussionen und ein Konzert bis 23. November

St. Pölten (OTS/NLK) - Zu Allerseelen startet in Baden eine weitere Ausgabe der „Stadt:Kultur“, die bis Mittwoch, 23. November, im Casino Baden und im Hotel At the Park insgesamt elf Kulturveranstaltungen mit Lesungen, Kabarett, Diskussionen und einem Konzert bietet. Mit dabei sind diesmal u. a. Der Nino aus Wien, Robert Menasse und die Science Busters.

Den Auftakt machen heute, Mittwoch, 2. November, Gunkl & Walter mit ihrer Doppelconference „Herz & Hirn III“ im Badener Saal des Casinos. Weiter geht es hier bereits morgen, Donnerstag, 3. November, mit der Show „Planet B“ der Science Busters, die mittlerweile auf 15 Jahre Wissenschaftskabarett zurückblicken; Beginn ist jeweils um 19.30 Uhr. Am Sonntag, 6. November, laden Armin Thurnher und Dirk Stermann im Hotel At the Park zum gemeinsamen Frühstück; ab 9 Uhr plaudern sie dabei u. a. über die österreichische Innenpolitik.

Am Montag, 7. November, bestreiten Florian Klenk und Christian Bachler ab 19.30 Uhr im Casino die Lesung „Bauer und Bobo“. Danach werden im Casino Baden die Sieger der beiden Literaturwettbewerbe „zeilen.lauf“ (am Freitag, 11. November, ab 18 Uhr) und „schreib.art“ (am Samstag, 12. November, ab 17 Uhr) gekürt. Literarisch geht es am Samstag, 12. November, auch abends weiter, wenn Susanne Scholl ab 19.30 Uhr im Hotel At the Park aus ihrem neuen Buch „Omas Bankraub“ liest.

Den Korruptionsskandalen der Gegenwart und jüngeren Vergangenheit widmen sich Florian Klenk und Florian Scheuba bei einem Frühstück am Sonntag, 13. November, ab 9 Uhr im Hotel At the Park, ehe hier Gertraud Klemm, Petra Unger und Beate Jorda ab 19.30 Uhr unter dem Titel „Frauen sind wie Zigaretten – Zuletzt sammelt sich das ganze Gift im Mundstück“ über Frauenfeindlichkeit quer durch alle Epochen und Kulturen sprechen. Am Montag, 14. November, liest dann Robert Menasse ab 19.30 Uhr im Casineum aus seinem neuen Buch „Blutsbrüder“. Zum Finale am Mittwoch, 23. November, gibt schließlich Der Nino aus Wien ab 19.30 Uhr im Festsaal des Casinos ein Konzert.

Nähere Informationen und Karten unter www.stadt-kultur.at.

