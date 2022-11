Weltmännertag: Mann, schau auf deine Gesundheit

Verantwortungsvoller Alkoholkonsum ist ein Grundpfeiler für Gesundheit. Glücklicherweise ist dieses Bewusstsein bereits in der Gesellschaft angekommen.

Linz (OTS) -

Der Weltmännertag ist ein Aktionstag zur Männergesundheit, der jährlich am 3. November begangen wird. Und Alkoholkonsum ist ein Thema, das selbstverständlich damit zusammenhängt. „Als Produzent alkoholischer Getränke ist für uns eines klar: Wir legen großen Wert auf den verantwortungsvollen Umgang mit Alkohol. Wir fördern mit unserem breiten Angebot an alkoholfreien Bieren auch den Trend zu verantwortungsvollem Genuss. Dass der Griff zum Alkoholfreien auch bei den Männern populär wird, belegt auch die aktuelle Studie zum Bierkulturbericht 2022“, so Gabriela Maria Straka, Director Corporate Affairs und ESG Sustainability bei der Brau Union Österreich.

Positive Veränderungen im Umgang mit alkoholfreiem Bier

Das Verantwortungsbewusstsein im Umgang mit Alkohol ist auch bereits in der Gesellschaft angekommen. Sowohl in puncto Genuss als auch in puncto Ansehen ist alkoholfreies Bier klar auf dem Vormarsch. „Anlässlich des Weltmännertages haben wir uns besonders die Antworten der männlichen Befragten angesehen. Und es zeigt sich, dass eine absolute Mehrheit der Männer (54%) sicher ist, dass alkoholfreies Bier an Ansehen gewonnen hat. Das ist ein deutliches Plus gegenüber dem Vorjahr. Auch beim Genuss von alkoholfreiem Bier sprechen die Zahlen für sich – inzwischen genießen 23 Prozent der Männer gerne alkoholfreies Bier.“

Denn der bierige Genuss ist auch natürlich alkoholfrei möglich – mit einer geschmacklichen Biervielfalt: Gösser NaturGold Alkoholfrei, Heineken 0,0, Zipfer Hell Alkoholfrei, Wieselburger 0,0, Puntigamer Pr0,0st, Schlossgold, Villacher Freilich Alkoholfrei, Fohrenburger Alkoholfrei und Weizenbier Edelweiss Alkoholfrei. Auch im Radler-Sortiment kann man sich etwa mit dem Gösser NaturRadler 0,0 bewusst gegen Alkoholkonsum aber für besten Geschmack entscheiden.

Über die Brau Union Österreich

Über 5,0 Mio. HL Bier setzt die Brau Union Österreich in einem Jahr ab – mit fünfzehn führenden Biermarken, über 100 Biersorten und laufenden Innovationen. Das Unternehmen steht sowohl für Internationale Premium-Brands wie Heineken, Desperados und Sol, die Cider-Marken Strongbow und Stibitzer, österreichweit verbreitete Top-Marken wie Gösser, Schwechater, die Weizenbiermarke Edelweiss und das alkoholfreie Schlossgold sowie Marken mit starker regionaler Bedeutung wie Zipfer, Puntigamer, Wieselburger, Kaiser, Schladminger, Reininghaus, Villacher und Fohrenburger. 2.700 Mitarbeiter in ganz Österreich sorgen dafür, dass rund 49.000 Kunden und Millionen Bierliebhaber im ganzen Land mit Bier versorgt werden. Dass die Brau Union Österreich dabei auf beste Rohstoffe, höchste Qualität und nachhaltige Produktion – sowohl im Umwelt- als auch im gesellschaftlichen Bereich – setzt, versteht sich von selbst. Dafür wurde die Brau Union Österreich mit dem Prädikat „GREEN BRAND“ ausgezeichnet. Seit 2003 ist die Brau Union Österreich Teil der internationalen HEINEKEN-Familie. www.brauunion.at

Rückfragen & Kontakt:

Mag. Dr. Gabriela Maria Straka, EMBA

Mitglied des Management Boards

Director Corporate Affairs & ESG Sustainability

Diplom-Biersommelière

Tel.: 0732 6979 2670

E-Mail:g.straka @ brauunion.com

www.brauunion.at



MMag. Monika Steinkogler, Bakk.

Corporate Affairs

Biersommelière

Tel.: 0664 838 1766

E-Mail: m.steinkogler @ brauunion.com

www.brauunion.at