ARBÖ: Ferienende in 6 deutschen Bundesländern + 3 Veranstaltungen in Graz und Wien als Auslöser für Staus

Wien (OTS) - Das Verkehrsgeschehen am kommenden Wochenende wird nach Einschätzung der ARBÖ-Experten im Wesentlichen durch das Ferienende in 6 deutschen Bundesländern sowie 3 Veranstaltungen in Graz und Wien geprägt. Staus und lange Verzögerungen auf den Transitrouten und in der steirischen Landeshauptstadt sowie der Bundeshauptstadt scheinen sehr wahrscheinlich.

Am kommenden Wochenende gehen die Herbstferien in den deutschen Bundesländern Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Brandenburg, Saarland und Sachsen-Anhalt zu Ende. Der Tag mit den meisten und längsten Verzögerungen wird wie beinahe an jedem Reisewochenende der Samstag. Einiges an Geduld wird laut ARBÖ-Verkehrsexperten ab den Vormittagsstunden auf den Transitrouten im Westen und teilweise in der Steiermark sowie Oberösterreich gefragt sein. Auch an den Grenzen wird es vor allem bei der Ausreise vermutlich bis in den Nachmittag zeitweise wesentlich länger dauern. Die wichtigsten Staupunkte in der Übersicht:

Brennerautobahn (A13), vor den Baustellenbereichen zwischen Matrei und Innsbruck

Fernpass Straße (B179), vor dem Lermoosertunnel und dem Grenztunnel Vils/Füssen

Inntalautobahn (A12), vor dem Grenzübergang Kufstein/Kiefersfelden

Mühlkreisautobahn (A8), vor der Baustelle bei Ort/Innkreis und der Grenze Suben

Pyhrnautobahn (A9), vor den Baustellenbereichen zwischen Übelbach und Gratkorn sowie zwischen Kalwang und Mautern

Westautobahn (A1), vor dem Grenzübergang Walserberg

Im benachbarten Ausland sollten Fahrzeuglenkerinnen und Fahrzeuglenker auf der Brennerautobahn (A22) in Südtirol und auf der Verbindung Salzburg-München (A8) und der Verbindung Suben-Nürnberg (A3) in Bayern sowie vor dem Grenzübergang Nickelsdorf/Hegyeshalom auf der ungarischen M1 mit Staus und langen Verzögerungen rechnen.





Zwtl.: „Lord of the Dance“ füllt Grazer Stadthalle

Am kommenden Freitag, 04.11.2022 gastiert „„Lord of the Dance: 25 Years of Standing Ovations“ in der Stadthalle zu Graz. Die laut Pressetext mit einigen aufsehenerregenden Innovationen und originellen Weiterentwicklungen versehene Originalshow von Michael Flatley wird tausende Besucher begeistern. Da vermutlich nicht wenige davon mit dem eigenen Fahrzeug anreisen, werden vor Veranstaltungsbeginn und nach dem Ende lange Verzögerungen auf der Conrad-von-Hötzendorf-Straße, am Jakominigürtel und der Münzgrabenstraße nicht ausbleiben. Mehr Zeit einplanen sollten Besucher der Show, die mit dem eigenen Fahrzeug von außerhalb anreisen, auch auf der Südautobahn (A2) vor dem Knoten Graz-Ost und der Liebenauer Tangente.

„Wer sich Ärger bei der Parkplatzsuche ersparen will, sollte die Parkgarage und die eingerichteten Parkplätze am Messegelände bzw. in der Nähe ausweichen. Hier gelten Veranstaltungspauschalen von EUR 8,- bzw. EUR 6,-. Wer öffentlich anreisen will, kann das mit den Straßenbahnlinien 4,5 und 6 tun“, so die ARBÖ-Verkehrsexperten.





Zwtl: „OneRepbulic“ und „Schlagernacht“ füllen Wiener Stadthalle und Straßen drumherum

Am kommenden Wochenende kommenden Fans von Musik der unterschiedlichsten Art in der Halle D der Wiener Stadthalle auf ihre Kosten. Am Freitag, 04.11.2022, gastieren ab 20:45 Uhr „OneRepublic“. Die US-amerikanische Pop-Rock-Band aus Colorado werden mit Songs wie „Run“, „Westcoast“ oder „Counting Stars“ ihre Fans unterhalten. Am Samstag, 05.11.2022, gastieren unter anderem Nik P., Semino Rossi, Ross Antony und Nino del Angelo im Rahmen der „Schlager Nacht des Jahres“ ab 16 Uhr auf der Bühne der Halle D. Den beiden musikalisch sehr unterschiedlichen Veranstaltungen wird die Anreise vieler Fans und damit verbundene lange Verzögerungen rund um die Wiener Stadthalle gemein sein. Einiges an Geduld wird vor Konzertbeginn bzw. nach dem Ende vermutlich am Neubaugürtel, der Hütteldorfer Straße und den Straßen im Nibelungenviertel gefragt sein. Fahrzeuglenker, die am Freitag zu „OneRepublic“ müssen außerdem die generelle Kurzparkzone, die bis 22 Uhr gilt und die Parkdauer auf 2 Stunden begrenzt bedenken. Dem Freitag und dem Samstag ist gemein, dass die Anwohnerparkplätze lediglich für Fahrzeuge mit einem Parkpickerl für die Stadthallenzone vorgesehen sind.

„Als Parkplatzalternative bieten sich die Märzparkgarage und die Stadthallengarage mit Veranstaltungspauschaulen an. Öffentlich bietet sich die Anreise mit der U6, den Straßenbahnlinien 6,9,18 und 49 sowie der Buslinie 48 an“, so die ARBÖ-Verkehrsexperten abschließend.

