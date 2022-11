Hochzeit im stationären Hospiz Mödling

Der schönste Tag im Leben als letzter Wunsch

St. Pölten (OTS/NLK) - Erst heuer beging das Hospiz Mödling sein 10-jähriges Bestehen. Seither wurden 670 Personen in allen Altersgruppen mit ihren Angehörigen im Hospiz gepflegt und betreut. „Ein Hospiz ist ein Ort des Lebens, an dem unheilbar Kranke würdevoll und auf ihre Bedürfnisse ausgerichtet ihren letzten Weg beschreiten. Im Fokus stehen die größtmögliche Schmerzfreiheit und die psychologische und seelsorgerische Begleitung der Patientin oder des Patienten sowie der Angehörigen. Ich kann nur allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie allen Ehrenamtlichen des Hospizteams Mödling meine Dankbarkeit für ihre Kompetenz, ihr Feingefühl und vor allem ihre wertvollen Leistungen in den vergangenen zehn Jahren aussprechen“, erklärte Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister im Rahmen der 10-Jahresfeier Hospiz Mödling.

Eine Geschichte, die allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern besonders in Erinnerung bleibt, ist jene von Sylvia Schmeissl und Christian Eigner. „Wir konnten Frau Sylvia Schmeissl heuer im Hospiz begleiten. Sie hat gemeinsam mit ihrem Lebensgefährten die Diagnose Krebs und in der Folge viele Therapien durchgestanden. Nach einigen Wochen bei uns im Hospiz teilte das Paar uns mit, dass sie nach vielen gemeinsamen Jahren nun heiraten wollen. Durch die enge und herzliche Beziehung zu unserem gesamten Team war für uns klar, dass wir ihre Pläne voll und ganz unterstützen und ihnen diesen schönen Wunsch erfüllen möchten. Denn die Qualität der Betreuung wirkt sich direkt auf die Angehörigen und ihre Freunde aus und die Eindrücke aus dieser Zeit wirken ein Leben lang nach“, erzählt Direktor Gerhard Reisner, der gemeinsam mit seinem Team noch im engen Kontakt mit Herrn Eigner steht.

Das Team vom stationären Hospiz unterstützte ab diesem Zeitpunkt das Paar bei den Hochzeitsvorbereitungen. Hochzeitstorte, Dekoration, Brautstrauß, Haarschmuck, Musik und ein Junggesellinnenabschied – das gesamte Team dachte an alles. Der Standesbeamte der Stadtgemeinde Mödling kam ins Haus und so schenkte das Team vom Hospiz Mödling mit weiteren Mitmenschen der Familie einen wunderschönen gemeinsamen und unvergesslichen Hochzeitstag. „Ich danke dem gesamten Team vom Hospiz Mödling, die uns unseren letzten Wunsch erfüllt haben“, so Herr Eigner.

