Gold und Silber für Gurkerl-eigene Qualitätsweine beim AWC Wine Award

Wien (OTS) - Zusammen mit namhaften Winzer:innen und regionalen Partner:innen produziert gurkerl.at eigene Qualitätsweine. Bei der „Gala Nacht des Weines“ am 30. Oktober 2022 im Wiener Rathaus wurden alle fünf dieser Gurkerl-Weine vom AWC Wine Award, der weltweit größten anerkannten Weinbewertung, mit Medaillen in Gold und Silber ausgezeichnet.



Gold- und Silbermedaillen für die Gurkerl-Weine! Der AWC Wine Award ist die weltweit größte offiziell anerkannte Weinbewertung und zählt mit strengen Verkostungsrichtlinien zur anspruchsvollsten Weinverkostung unter den renommiertesten internationalen Weinwettbewerben. 2022 wurden in einem unbeeinflussbaren Blindverkostungssystem 11.342 Weine aus 43 Ländern von einer Fachjury bewertet.

Alle fünf der gemeinsam mit namhaften Winzer:innen und Partner:innen aus der Region eigens für gurkerl.at hergestellten Weine wurden beim AWC Wine Award ausgezeichnet. Gurkerl’s Blaufränkischer von Silvia Heinrich 2020, Österreichs erfolgreichster Winzerin, konnte in diesem Jahr sogar eine Goldmedaille ergattern. Gurkerl’s Blaufränkisch schwelgt saftig und anhaltend am Gaumen mit feinen Brombeeraromen und reifer Frucht im Abgang. „Wir arbeiten von Anfang an sehr erfolgreich mit gurkerl.at zusammen und ich habe mich irrsinnig gefreut, als sie auf mich zugekommen sind und mich gefragt haben, ob ich einen Gurkerl-Wein für sie produzieren möchte. Der Gurkerl-Wein ist ein Blaufränkisch, natürlich weil wir im Blaufränkischland daheim sind. Ein klassisch ausgebauter, fruchtiger Wein, der Lust auf mehr macht. Ich wünsche mir für die Zukunft, dass wir weiterhin so erfolgreich zusammenarbeiten und den Gurkerl-Wein produzieren dürfen“ , so Silvia Heinrich, Weingut Heinrich in Deutschkreuz.



Gleich vier Mal räumten die Gurkerl-Weine Silbermedaillen im Wettbewerb ab:



Gurkerl’s Grüner Veltliner 2021 VEGAN überzeugte als waschechter Weinviertler durch seinen unkomplizierten, würzigen und fruchtigen Geschmack. Er wurde als erster der eigenen gurkerl.at-Weine produziert.

überzeugte als waschechter Weinviertler durch seinen unkomplizierten, würzigen und fruchtigen Geschmack. Er wurde als erster der eigenen gurkerl.at-Weine produziert. Der aus sieben bunt gemischten Rebsorten hergestellte Gurkerl’s BIO Gemischter Satz 2021 stammt aus 100% biologisch bewirtschafteten Weingärten in der Thermenregion und strahlt durch viel Frucht und harmonische Säure.

stammt aus 100% biologisch bewirtschafteten Weingärten in der Thermenregion und strahlt durch viel Frucht und harmonische Säure. Mit einer weiteren Silbermedaille wurde Gurkerl‘s Rosé 2021 by Pia Strehn ausgezeichnet, welcher intensiv nach Pfirsichen, Himbeeren und Kräutern duftet, im Abgang saftig, cremig und erfrischend ist.

ausgezeichnet, welcher intensiv nach Pfirsichen, Himbeeren und Kräutern duftet, im Abgang saftig, cremig und erfrischend ist. Ebenfalls mit einer Silbermedaille ausgezeichnet wurde Gurkerl’s Zweigelt 2020 vom Weingut Hagn. Die feine Würze und harmonische Säure machen jeden Schluck zu etwas Besonderem.

„Die Auszeichnungen beim AWC Wine Award 2022 freut uns wirklich sehr. Wir legen großen Wert auf Regionalität, Qualität und Nachhaltigkeit. Dass gleich fünf unserer eigenen Weine prämiert wurden, ist ein Beweis für die hohe Qualität unseres Sortiments und eine Bestätigung für die Wahl unserer tollen Lieferant:innen und Partner:innen, die wir mit größter Sorgfalt aussuchen und mit denen wir stets eng im Kontakt sind“ , so Maurice Beurskens, Geschäftsführer von gurkerl.at.



Vor einem Jahr startete gurkerl.at mit seinen eigenen Weinen, knapp 60.000 Flaschen wurden seither bereits verkauft. Doch die Gurkerl-Weine überzeugen nicht nur geschmacklich – die nachhaltige Herstellung spielt bei den Qualitätsweinen ebenso eine große Rolle. Naturnahe Produktion und händische Ernte garantieren Biodiversität vom Boden bis hin zu den Konsument:innen. „Bei der Kreation der eigenen Gurkerl-Weine haben wir in erster Linie auf die nachhaltige Herkunft und Qualität des Weines geachtet. Darum war es uns auch besonders wichtig, Partner:innen zu finden, die denselben hohen Anspruch haben. Auch das Design der Etiketten wurde von uns genauestens durchdacht, immerhin sollen die Weine nicht nur gut schmecken, sondern auch optisch was hermachen” , erklärt Laura Gordana Golubov, Category Manager Getränke bei gurkerl.at. „Ich bin sehr glücklich, dass unsere Weine gleich im ersten Jahr so gute Ergebnisse bei der Fachjury erzielt haben. Wir sind auf dem richtigen Weg und das ist erst der Anfang unserer Reise.”

Regionale Vielfalt großgeschrieben

Die Beziehung zu Landwirt:innen und Produzent:innen aus der Region hatte für gurkerl.at von Beginn an höchste Priorität. Um möglichst viele Produkte aus Österreich zu beziehen, wurde die Initiative „gurkerl.at liebt regionale Betriebe“ ins Leben gerufen. Mit eigens produzierten Videos und weiteren Plattformen bietet gurkerl.at seinen Partner:innen eine große Bühne und unterstützt sie außerdem in Fragen rund um individualisiertes Packaging und Marketing. Das Partner-Netzwerk wächst auch in Zukunft weiter – der größte Online-Supermarkt Wiens beheimatet Produkte von bereits über 50 regionalen Produzent:innen in seinem Sortiment.

