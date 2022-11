NEOS setzen der Bundesregierung Deadline für Antikorruptionspaket

Scherak: „Die anderen Parteien sind dringend aufgefordert, ihren schönen Worten endlich auch konkrete Taten folgen zu lassen.“

Wien (OTS) - Die ÖVP-Korruptionsaffäre und die mahnenden Worte des Bundespräsidenten nach Reformen dürfen nicht wieder ohne Konsequenzen bleiben. Eine „Generalsanierung“ des „massiven Schadens, der an die Substanz unserer Demokratie geht“ ist tatsächlich dringend vonnöten. „Es steht allerdings zu befürchten, dass ÖVP und Grüne erneut Zeit schinden wollen, um sich an der Macht zu halten, und es auch den anderen Parteien mehr um die Show, als um die von Präsident Van der Bellen eingeforderte Generalsanierung geht“, sagt der stellvertretende NEOS-Klubobmann Nikolaus Scherak.



NEOS hingegen wollen echte Reformen und zwar rasch – und bringen daher in der Sondersitzung am Mittwoch drei Fristsetzungsanträge für ihr Antikorruptionspaket ein, das bereits seit Jahren im Nationalrat liegt und seiner Umsetzung harrt. Bis Mitte Dezember sollen erstens die Lücken im Korruptionsstrafrecht geschlossen, zweitens die lange versprochene unabhängige und weisungsfreie Bundesstaatsanwaltschaft installiert und drittens das seit vielen Jahrzehnten ausständige Informationsfreiheitsgesetz beschlossen werden.

Scherak: „Im Gegensatz zur Regierung und zu SPÖ und FPÖ ist es uns wirklich ernst mit den Reformen. Deshalb wollen wir die lange überfälligen Veränderungen auch nicht noch weiter auf die lange Bank schieben, indem wir den U-Ausschuss künstlich verlängern, sondern jetzt rasch an den Reformen arbeiten. Es liegt alles auf dem Tisch, was zu tun ist. Es braucht jetzt wirklich keine Show und keine weiteren schönen Ankündigungen für den Sanktnimmerleinstag, sondern dringend echte und ganz konkrete Verbesserungen der Gesetze. Die Menschen in Österreich haben die ganze Korruption in unserem Land so satt – wir wollen ihnen ein echtes Antikorruptionspaket unter den Weihnachtsbaum legen. Die anderen Parteien sind dringend aufgefordert, ihren schönen Worten endlich auch konkrete Taten folgen zu lassen.“



