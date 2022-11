FPÖ – Kaniak: „Diskriminierung von ungeimpftem Spitalspersonal muss enden!“

„Wiener Sonderweg“ wider jede Vernunft ist diskriminierend und gefährdet Versorgung durch Personalmangel

Wien (OTS) - „Während in unserem Nachbarland Italien die Uhren wieder normal laufen, redet man sich in Österreich einen neuen Corona-Herbst herbei – und ergreift überzogene Impfpflicht-Maßnahmen“, kritisierte der Vorsitzende des Gesundheitsausschusses FPÖ-NAbg. Mag. Gerhard Kaniak die Diskriminierung von Pflege-, Spitals- und Kindergartenpersonal, die in der Bundeshauptstadt eine Vollimunisierung vorweisen müssen. „Selbst im Impfpflichtgesetz waren Ausnahmeregeln formuliert. Die Bedingungen der Stadt Wien sind gesetzeswidrig und diskriminierend!“, mahnte Kaniak.



Doch nicht nur Bewerber werden durch den Impfzwang aussortiert – auch die Versorgung leidet massiv: „Wir schlittern weiter in eine absolute Kapazitäten- und Betreuungsmisere, weil ja schließlich Betten und Plätze bei Personallücken nicht zur Verfügung stehen. Dass die Leistung unseres Gesundheitssystems in den letzten Pandemiejahren deutlich nachgelassen hat, ist eindeutig einer Personalkrise zuzuschreiben. Man darf sich nicht wundern, wenn bei derart kurzsichtiger Politik die Arbeitskräfte fernbleiben!“, kritisierte der freiheitliche Gesundheitssprecher.

„Wir brauchen dringend eine gesetzliche Klarstellung, dass eine Impfung, die keinen Übertragungsschutz bietet, nicht verpflichtend sein kann. Es geht in Österreich nicht an, dass Menschen Diskriminierung und Ausgrenzung erfahren, während die USA die COVID-Pandemie für beendet erklären und EU-Staaten wie Italien händeringend versuchen, ungeimpfte Ärzte und Pflegekräfte wieder einzustellen. Bundesminister Rauch muss die Gesundheitsversorgung der Österreicherinnen und Österreicher endlich ernst nehmen und den Wiener Missstand abstellen!“, forderte Kaniak abschließend.

Der freiheitliche Gesundheitssprecher erinnerte auch an den von den Freiheitlichen unterstützten Gesetzesentwurf der Rechtsanwälte Alexander Scheer und Florian Höllwarth für das Ende der Diskriminierung von Menschen, die nicht gegen Corona geimpft sind: „Gleichbehandlung hat in Österreich Tradition. Niemand darf wegen seiner Hautfarbe, seines Geschlechts oder seiner religiösen Ansichten diskriminiert werden. Es ist daher nur die logische Konsequenz, dass es auch gesetzlich unterbunden wird, dass Menschen in der Arbeitswelt und in allen anderen gesellschaftlichen Bereichen aufgrund ihres Covid-Impfstatus diskriminiert werden. Die Stadt Wien sollte das auch zur Kenntnis nehmen und die entsprechenden Regelungen im Gesundheitswesen rasch abschaffen.“

