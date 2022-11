Hanke: Entlastung für Wiener Gewerbebetriebe

• Wien Energie bietet ab November neuen Energietarif für Klein-Gewerbekund*innen • Rabatt bei Bindung und garantierter Preis für 12 Monate

Wien (OTS) - Wien Energie bietet ab November 2022 einen neuen Tarif für Kund*innen aus dem Kleingewerbe-Segment an. Der Tarif „MEGA“ beinhaltet eine 12-monatige Preisgarantie auf fairem Preisniveau und bietet damit künftig dem Wiener Klein-Gewerbe Planbarkeit und Stabilität in unsicheren Zeiten.

Zahlreiche Energieanbieter haben in den vergangenen Wochen aufgrund der aktuell hohen Volatilität des Energiemarktes den Markt verlassen oder bieten ausschließlich Float-Tarife (Preisschwankungen werden direkt an Kund*innen weitergegeben) für Gewerbekund*innen an, was eine enorme Herausforderung für Unternehmen ist.

„Mit dem neuen Angebot der Wien Energie profitieren die vielen Kleinunternehmer*innen in unserer Stadt deutlich und bekommen eine klare Perspektive auf das nächste Jahr. Immerhin machen die Wiener Kleinunternehmer*innen die wirtschaftliche Vielfalt in Wien aus, Unterstützung ist daher dringend nötig. Der Grätzl-Greißler, das kleine Modegeschäft in der Nachbarstraße und der Installateur ums Eck können mit dem neuen Tarif von Wien Energie das kommende Geschäftsjahr sicher planen“, sagt Wirtschaftsstadtrat Peter Hanke.





Bindungsangebot spart hunderte Euro – Abschluss über Business-Hotline

Der neue MEGA-Tarif liegt bei rund 41 Cent/kWh (exkl. USt.) für Ökostrom und 28 Cent/kWh für Erdgas und damit unter den besten Angeboten in Wien. Dieser Preis ist für 12 Monate garantiert. Wer sich für ein Jahr bindet, spart zusätzlich rund 5 Prozent auf den Verbrauchspreis. Ein Kleinunternehmer, der im Jahr 10.000 Kilowattstunden Strom und 20.000 Kilowattstunden Erdgas verbraucht, spart mit der Bindungsaktion so knapp 600 Euro. Nach Ablauf eines Jahres erhalten Kund*innen automatisch ein Nachfolgeangebot, das an den Energiepreis- und Verbraucherpreisindex angepasst wird. Ungeplante Preisanpassungen gibt es nicht mehr und auch Preissenkungen am Markt werden so rasch und transparent weitergegeben.

Der Tarif MEGA ist für Gewerbekund*innen bis zu einem Jahresverbrauch von 100.000 Kilowattstunden abschließbar. Individuelle Beratung und Vertragsabschluss erhalten Kund*innen unter kampagne@wienenergie.at bzw. unter der kostenlosen Business-Hotline 0800 510 805. Ab Dezember wird der Vertragsabschluss auch für Gewerbekund*innen online möglich sein.

