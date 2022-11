400. „Stöckl“-Ausgabe: Hubert Neuper, Ursula Strauss, Valentina Höll und Jürgen-Thomas Ernst zu Gast bei Barbara Stöckl

Am 3. November um 23.05 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - 400. Ausgabe des ORF-2-Nighttalks „Stöckl“: Seit 21. Februar 2013 begrüßt Barbara Stöckl einmal pro Woche interessante Persönlichkeiten aus den unterschiedlichsten Lebenswelten und Generationen, um mit ihnen über das Leben, Erfahrungen, Zukunftsvisionen und gesellschaftlich relevante Themen zu sprechen. In der 400. Ausgabe des ORF-Nighttalks „Stöckl“ sind am Donnerstag, dem 3. November 2022, um 23.05 Uhr in ORF 2 der ehemalige Skispringer Hubert Neuper, die Schauspielerin Ursula Strauss, die Mountainbike-Weltmeisterin Valentina Höll sowie der Förster und Waldpädagoge Jürgen-Thomas Ernst zu Gast bei Barbara Stöckl.

Wie gut die Mischung der Gäste vom Publikum angenommen wird, zeigen auch die Zuschauerzahlen: „Stöckl“ erreichte 2021 insgesamt 3,010 Millionen Zuseher/innen, das entspricht einem weitesten Seherkreis von 39,9 Prozent der österreichischen TV-Bevölkerung ab zwölf Jahren. Im Schnitt verfolgen jeden Donnerstagabend 238.000 Interessierte bei einem Marktanteil von 18 Prozent die Gespräche zwischen Barbara Stöckl und ihren Gästen in ORF 2. Den bisherigen Topwert erzielte das „Stöckl“-Spezial zum Opernball am 11. Februar 2021 mit Nina Proll, Barbara Meier, Anneliese Figl und Kristian Bissuti mit 371.000 Zuschauerinnen und Zuschauern (19 Prozent Marktanteil) bzw. am 28. Jänner 2021 der Nighttalk mit Armin Assinger, Hera Lind, Paul Ivić und Sepp Schellhorn mit 359.000 bei 23 Prozent Marktanteil (14 Prozent in der Zielgruppe 12–49, 15 Prozent bei den 12- bis 29-Jährigen).

ORF-2-Channelmanager Alexander Hofer: „Seit fast zehn Jahren bringt Barbara Stöckl in ihrem Late-Night-Talk Menschen unterschiedlichster Lebenswelten und Generationen zusammen. Ich gratuliere dem gesamten Team zur 400. Ausgabe von ‚Stöckl‘ und freue mich auf viele weitere Ausgaben in ORF 2.“

Tom Matzek, ORF-TV-Hauptabteilungsleiter Bildung und Zeitgeschehen:

„Barbara Stöckl versteht es auf besondere Weise, Menschen aus den unterschiedlichsten Lebenssituationen in ihrem Late-Night-Talk zusammenzubringen. Dabei gelingt es ihr, ihre Gäste während des Gesprächs das Gemeinsame entdecken zu lassen und die verborgenen Seiten hervorzuholen, die plötzlich die scheinbar unterschiedlichsten Persönlichkeiten verbinden. Ich gratuliere Barbara Stöckl und ihrem Team zu dieser einzigartigen Sendung.“

Barbara Stöckl zur Jubiläumssendung: „Gäste, die Sinn stiften, Mut machen, über Lebenswege erzählen und dabei immer das Verbindende suchen, das haben wir uns mit unseren spätabendlichen Gesprächen zur Aufgabe gemacht! Woche für Woche darf ich seit fast zehn Jahren Gäste zu mir in den ORF einladen. Hugo Portisch, der einige Male bei mir zu Gast war und dem ich gut zugehört habe, meinte ja: ‚Ein Journalist kann vom Sandler bis zum König mit allen reden. Ein größeres Privileg kann es gar nicht geben.‘ So sehe ich ‚Stöckl‘ auch. Dass das so ein großer Erfolg wurde und wir jetzt schon die 400. Sendung feiern, das ist den Gästen der Sendung, dem Publikum und meinem Team zu verdanken!“

Hubert Neuper, Ursula Strauss, Valentina Höll und Jürgen-Thomas Ernst zu Gast in Jubiläumssendung

Nach Bewältigung seines Burn-outs im Jahr 2003 hatte Hubert Neuper sich für künftige Einschnitte gewappnet gefühlt. Doch 2019 holte ihn die Vergangenheit ein. Nach Meinungsverschiedenheiten mit dem ÖSV legte er seine Tätigkeit als Veranstalter der Skiflugbewerbe am Kulm zurück und verfiel in alte Denkmuster. Im Gespräch mit Barbara Stöckl erzählt der zweifache Vierschanzentournee-Sieger, dass viele seiner negativen Gedankengänge wie „Ich bin nichts wert“ auf seine Kindheit und Jugend im Internat zurückgehen und wie es ihm gelungen ist, diese zu überwinden.

Auch Schauspielstar Ursula Strauss kennt diese Momente des Zweifelns, verrät sie im ORF-Nighttalk: „Ich habe mir einen Beruf ausgesucht, in dem es ganz viel um Konkurrenz und Vergleichbarkeit geht, aber ich versuche das – so gut es geht – nicht in mein Leben zu lassen.“ Die fünffache Romy-Preisträgerin steht inzwischen immer öfter auch als Sängerin auf der Bühne und leitet heuer bereits zum elften Mal das Kulturfestival „Wachau in Echtzeit“ in ihrer Heimat.

Als Downhill-Mountainbikerin rast Valentina Höll mit ihrem Fahrrad über Stock und Stein bergab. Ihr Talent sorgte früh für internationales Aufsehen. Bereits als 13-Jährige erhielt sie ihren ersten Vertrag bei einem Fahrradhersteller, der damals – vor acht Jahren – in der Presseaussendung ankündigte: „Wir holen die Downhill-Weltmeisterin 2022 ins Team!“ Die Saalbacher Wirtstochter hielt dem Druck stand und gewann heuer bei der WM in Frankreich tatsächlich die Goldmedaille.

Als Förster musste sich Jürgen-Thomas Ernst schon über so manchen undisziplinierten Mountainbiker im Wald ärgern. Inzwischen ist der Vorarlberger hauptsächlich als Waldpädagoge tätig und bietet als solcher Führungen für Kinder und Erwachsene an. Für sein Buch „Geheimnisse des Waldes“ trug er altes, weitgehend vergessenes Naturwissen zusammen. Im Gespräch mit Barbara Stöckl erklärt er etwa, wo es in heimischen Wäldern nach Mandarinen duftet.

