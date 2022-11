Mathias Rüegg nimmt Abschied: „Das blaue Klavier“ feiert Premiere im Klangraum im Herbst

Mit dem Sonderkonzert und der CD-Präsentation „Das blaue Klavier“ lädt der Klangraum im Herbst am 12. November 2022 zu einem letzten Projekt des Komponisten und Pianisten.

Wir freuen uns sehr, Mathias Rüegg im Rahmen dieses Sonderkonzerts bei uns begrüßen zu dürfen. Wenngleich dies zeitgleich auch einen Abschied bedeutet, bietet ‚Das blaue Klavier‘ die Möglichkeit, auf die musikalischen Anfänge von Rüegg zu blicken und seine wunderbaren Kreationen zu ehren Thomas Bieber, Intendant, Klangraum im Herbst 1/2

Nach vier Kunstliedprogrammen – Schubert, Schumann, Brahms und Händel – wollte ich ein fünftes und letztes mit Originalen von mir realisieren. Es ist eine Widmung an mein Elternhaus, wo mir meine Mutter Schubert- und Burleigh-Lieder vorgesungen und vorgespielt hatte. Nach einer sehr langen 50-jährigen musikalischen Reise durch die verschiedensten Genres, kehre ich nun wieder an meinen musikalischen Ursprung zurück, aber in einer neuen, so nicht zu erwartenden Form. Und außerhalb jeglichen Zeitgeistes Mathias Rüegg, Künstler 2/2

Waidhofen an der Ybbs (OTS/LCG) - Nach rund fünf Jahrzehnten internationaler Karriere als Komponist, Chefdirigent und Leiter des Vienna Art Orchestras nimmt der Zürcher Musiker Mathias Rüegg nun Abschied von eigenen Projekten. Anlässlich seines 70. Geburtstags vollendet der gebürtige Schweizer sein musikalisches Schaffen mit dem Doppel-Album „The Advantage of Writing Music“ und „Das blaue Klavier“. Mit letzterem feiert Rüegg am Samstag, dem 12. November 2022, im Klangraum im Herbst Premiere – und kehrt nach langer Reise durch die verschiedensten Genres final an den musikalischen Ursprung seiner Karriere zurück.

„Wir freuen uns sehr, Mathias Rüegg im Rahmen dieses Sonderkonzerts bei uns begrüßen zu dürfen. Wenngleich dies zeitgleich auch einen Abschied bedeutet, bietet ‚Das blaue Klavier‘ die Möglichkeit, auf die musikalischen Anfänge von Rüegg zu blicken und seine wunderbaren Kreationen zu ehren“ , so Thomas Bieber, Intendant des Klangraum im Herbst.

„Das blaue Klavier“

Seit Längerem schon ist der Klangraum im Herbst beliebter und arrivierter Treffpunkt für Österreichs Musik-Virtuosen und -Aficionados. Mit „Das blaue Klavier“ präsentiert Rüegg nun ebendort live und mit CD im Gepäck einen – unter Einbezug der musikalischen Entwicklung des 20. Jahrhunderts – postromantischen Liedzyklus nach 18 deutschen Gedichten aus dem 18. und 19. Jahrhundert, die Musik zum Thema haben.

„Nach vier Kunstliedprogrammen – Schubert, Schumann, Brahms und Händel – wollte ich ein fünftes und letztes mit Originalen von mir realisieren. Es ist eine Widmung an mein Elternhaus, wo mir meine Mutter Schubert- und Burleigh-Lieder vorgesungen und vorgespielt hatte. Nach einer sehr langen 50-jährigen musikalischen Reise durch die verschiedensten Genres, kehre ich nun wieder an meinen musikalischen Ursprung zurück, aber in einer neuen, so nicht zu erwartenden Form. Und außerhalb jeglichen Zeitgeistes“ , beschreibt Rüegg sein Projekt, dem er mit „The Advantage of Writing Music“ eine auf Rüeggs Klaviermusik fokussierte Produktion feat. das 13jährige Wunderkind Soley Blümel und Sabina Hasanova noch eins draufsetzt.

Beginn des Konzertes ist um 19.30 Uhr. Den anfänglichen 45-minütigen Originalteil übernehmen Pianistin Sabina Hasanova und Bariton Benjamin Harasko. Anschließend folgen Sängerin Lia Pale sowie das Quintett mit Hans Strasser am Bass, Ingrid Oberkanins an der Percussion, Stano Palúch an der Geige und Mathias Rüegg am Klavier.

Die Alben 59 und 60 als Doppel-DC „The Blue Piano“/„The Advantage of Writing Music“ (LR22063/64CD) erscheinen bei Lotus Records.

Tickets für das Event im Klangraum im Herbst sind auf oeticket.com bereits ab 27 Euro erhältlich. Nach dem Auftritt am 12. November 2022 spielt „Das Blaue Klavier“ außerdem am 1. Dezember 2022 in der Oberen Mühle in Dübendorf in der Schweiz sowie am 8. Dezember 2022 im Wiener Jazz-Club „Porgy & Bess“.

Weitere Informationen auf klangraumimherbst.at

+++ BILDMATERIAL +++ Bildmaterial steht zur honorarfreien Veröffentlichung im Rahmen der redaktionellen Berichterstattung zur Verfügung. Bilder hier downloaden!

Rückfragen & Kontakt:

leisure communications

Helena Zacher

Tel.: +49 176 30427819

hzacher @ leisure.at

https://www.leisure.at/presse