Bahrain zieht Investitionen in Finanzdienstleistungen im Wert von 72,7 Millionen US-Dollar an

Manama, Bahrain (ots/PRNewswire) - Bahrains Investitionsförderungsagentur, das Bahrain Economic Development Board (Bahrain EDB), kündigte seine Teilnahme am Singapore Fintech Festival (2.-4. November) an. Ziel ist es, Fintech- und Finanzdienstleistungsunternehmen dabei zu unterstützen, den MENA-Markt über Bahrain zu erschließen.

In den ersten drei Quartalen des Jahres 2022 hat das Bahrain EDB neun Finanzdienstleistungsunternehmen dabei unterstützt, sich in Bahrain niederzulassen oder zu expandieren, was zu Direktinvestitionen in Höhe von 72,7 Millionen USD (27,5 Millionen BHD) führte. Es wird erwartet, dass die Finanzdienstleistungsinvestitionen in den nächsten drei Jahren über 840 Arbeitsplätze schaffen werden.

Zu den Finanzdienstleistungsunternehmen, die vom Bahrain EDB angezogen wurden, gehören der weltweit führende Anbieter von Blockchain-Dienstleistungen Binance, das lokal ansässige Open-Banking-Unternehmen Spier Technologies und die neue regionale Zentrale der Gulf Insurance Group (GIG).

Dalal Buhejji, Executive Director – Business Development for Financial Services des Bahrain EDB, sagte: „Wir freuen uns, dass immer mehr Investoren in den Finanzdienstleistungssektor Bahrains einsteigen und von einem starken und agilen Ökosystem profitieren, das von einer vorausschauenden Regulierungsbehörde geleitet wird. Finanzdienstleistungen sind für uns ein vorrangiger Sektor, um Investitionen zu steigern und Arbeitsplätze zu schaffen, in Übereinstimmung mit den Zielen des bahrainischen Plans zur wirtschaftlichen Erholung."

Insgesamt hat das Bahrain EDB in den ersten neun Monaten des Jahres Direktinvestitionen in Höhe von 921 Millionen USD (348 Millionen BHD) von 66 Unternehmen angezogen. Es wird erwartet, dass die Investitionen in den nächsten drei Jahren über 4.700 Arbeitsplätze in Schlüsselsektoren wie Finanzdienstleistungen, IKT, Logistik, Produktion und Tourismus schaffen werden.

Der bahrainische Finanzdienstleistungssektor leistet nach dem Ölsektor den größten Beitrag zum BIP des Königreichs und ist der älteste und etablierteste in der Region. Heute erwirtschaftet der Sektor mehr als 17 % des bahrainischen BIP und beschäftigt mehr als 13.600 Mitarbeiter, von denen fast 70 % Bahrainer sind.

Durch den Economic Recovery Plan will Bahrain den Beitrag des Finanzdienstleistungssektors zum BIP bis 2026 auf 20 % steigern. Die Strategie zur Entwicklung des Finanzdienstleistungssektors konzentriert sich auf fünf Hauptprioritäten: Schaffung von Arbeitsplätzen, Entwicklung der Kapitalmärkte, Stärkung der Gesetzgebung und der Regulierungspolitik, Wachstum des Versicherungssektors und Entwicklung von Finanzdienstleistungen und Fintech.

Erfahren Sie mehr über Bahrains Investitionsmöglichkeiten in Finanzdienstleistungen und Fintech, indem Sie das Team der Bahrain EDB auf dem Singapore Fintech Festival besuchen – International Hall 5, Stand 5J23.

Informationen zu dem Bahrain Economic Development Board

Das Bahrain Economic Development Board (EDB) ist eine Investitionsförderungsagentur mit der Gesamtverantwortung, Investitionen in das Königreich zu holen und Initiativen zu unterstützen, die das Investitionsklima verbessern.

Das EDB arbeitet mit der Regierung sowie aktuellen und potenziellen Investoren zusammen, um sicherzustellen, dass das Investitionsklima in Bahrain attraktiv ist, um die wichtigsten Stärken zu kommunizieren und um zu ermitteln, wo es Möglichkeiten für weiteres Wirtschaftswachstum durch Investitionen gibt.

Das EDB konzentriert sich auf mehrere Wirtschaftssektoren, die von den Wettbewerbsvorteilen Bahrains profitieren und bedeutende Investitionsmöglichkeiten bieten. Zu diesen Sektoren gehören Finanzdienstleistungen, Produktion, Technologie und Innovation, Tourismus, Bildung, Gesundheitswesen, Logistik und Transport.

Weitere Informationen über das Bahrain EDB finden Sie auf www.bahrainedb.com

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/bahrain-zieht-investitionen-in-finanzdienstleistungen-im-wert-von-72-7-millionen-us-dollar-an-301663701.html

Rückfragen & Kontakt:

Abdulelah Abdulla,

Communications Department,

Economic Development Board,

Tel.: +973-39798919,

+973-36368555,

E-Mail: internationalmedia @ bahrainedb.com