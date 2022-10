Bauarbeiten an den Landesstraßen B 55 und L 163 abgeschlossen

Insgesamt 535.000 Euro für mehr Verkehrssicherheit

St. Pölten (OTS) - Zwei Straßenbauprojekte auf Niederösterreichs Landesstraßennetz konnten heute abgeschlossen werden. Insgesamt wurden dabei 535.000 Euro im Interesse einer erhöhten Verkehrssicherheit investiert.

Auf der Landesstraße B 55 im Gemeindegebiet von Krumbach wird nach rund zweimonatiger Bauzeit das Baulos „Weißes Kreuz“ fertiggestellt. Auf einer Länge von rund 500 Metern und auf einer Fläche von etwa 4.500 Quadratmetern wurden hier mit Gesamtkosten von 200.000 Euro die Fahrbahn abgefräst und mit dem Einbau einer neuen Deckschichte wiederhergestellt. die bestehende Fahrbahnbreite wurde beibehalten. Abschließend erfolgte noch der Auftrag einer neuen Bodenmarkierung. Die Arbeiten führte die Firma Granit aus Oeynhausen durch.

Ebenfalls heute abgeschlossen wurden die Arbeiten an der Landesstraße L 163 in der westlichen Ortseinfahrt Sarasdorf (Bezirk Bruck an der Leitha). Auf einer Länge von 460 Metern bzw. auf einer Fläche von 3.000 Quadratmetern wurden hier, verbunden mit Kosten von 335.000 Euro (Land NÖ 135.000 Euro, Marktgemeinde Trautmannsdorf 200.000 Euro), zum einen die Fahrbahn erneuert und zum anderen Gehsteige sowie Grünflächen neu angelegt. Die Fräs- und Asphaltarbeiten wurden von der Firma PORR Bau Gmbh ausgeführt und die Arbeiten an den Nebenanlagen erfolgten durch die Straßenmeisterei Bruck an der Leitha.

Nähere Informationen beim Amt der NÖ Landesregierung, NÖ Straßendienst, Gerhard Fichtinger, Telefon 02742/9005-60141, E-Mail gerhard.fichtinger @ noel.gv.at

