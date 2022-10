Österreichischer Journalistinnenkongress: Vielfältige, diverse Themenmischung

Wien (OTS) - Widerstand und Fügung oder Sichtbarkeit und Krieg, das Alter sowie die Bedrohungen junger Menschen, all diese Themen finden in den Einreichungen bei der silbernen MedienLÖWINNEN und dem MedienLÖWEN Platz und überzeugen mit Vielfalt sowie hoher Qualität. Für die Goldene MedienLÖWIN sind Lou Lorenz-Dittlbacher, Martina Salomon und Barbara Stöckl nominiert.

Der Österreichische Journalistinnenkongress vergibt jährlich bei der Gala der MedienLÖWINNEN Journalismuspreise in den Kategorien Gold, Silber und LÖWE. Die Goldene MedienLÖWIN wird für ihr bisheriges Schaffen bzw. ihr Lebenswerk ausgezeichnet. Die geehrte Journalistin soll anderen Medienschaffenden Mut machen und ihnen ein Vorbild sein. Nominiert sind in der von der Wirtschaftskammer gestifteten Trophäe ORF III-Chefredakteurin Lou Lorenz-Dittlbacher, Kurier-Chefredakteurin Martina Salomon und ORF-Talkmasterin Barbara Stöckl. Nun obliegt es über 70 Journalist:innen die Siegerin 2022 mit je einer Stimme zu küren. Wer stimmenstärkste Kandidatin ist, wird bei der Gala der MedienLÖWINNEN am 8. November feierlich verkündet und ihr wird die Statue überreicht.

Vielseitige, diverse Themen

Die Silberne MedienLÖWIN – vergeben durch die Jury unter dem Vorsitz von Elisabeth Pechmann – zeichnet Beiträge aus, die sich mit Frauenthemen beschäftigen sowie Schieflagen und „Baustellen“ auf dem Weg zur Gleichstellung aufzeigen. Der Preis wird von Sanofi gewidmet. In der Silber-Kategorie sind heuer ausnahmsweise fünf Beiträge gelistet, da es auf dem zweiten und dritten Shortlist-Platz zu ex aequo-Wertungen kam:



Nominiert ist Delna Antia-Tatić, für die Folge „Einen katholischen Österreicher dürfte ich niemals heiraten“ aus der Podcast-Serie „Du bestimmst. Punkt.“ vom Magazin „biber“. Der Podcast-Beitrag zeige nicht nur auf, er bestärke junge Frauen vielmehr darin, ihre eigenen Wege zu gehen, betont die Jury.

Der Bericht „Sichtbar, stark und selbstbewusst – Die Revolution der Frauen über 50“ von Constanze Grießler und Franziska Mayr-Keber, ORF/3sat, überzeugte die Preisrichterinnen: „Endlich wird darüber gesprochen – und hier auch noch in exzellenter Weise“.

Mit „Warum wir bleiben – Frauen im Krieg“ von Sophia Maier, #WHY, sowie „Farben im Schnee. Belarussische Frauen im Widerstand“ von Juliane Tutein, phoenix TV, wurden von den Jurorinnen zwei Reportagen über Krieg und Widerstand nominiert. Es gehöre beeindruckender Mut dazu, auf unser aller Demokratie und Freiheit aufzupassen.

Lisa Wölfl thematisiert in ihrer Story „Der Staat/Man tötet nicht aus Liebe“ für MOMENT.at Gewalt an Frauen und gleichzeitig die unrühmliche Rolle, die staatliche Stellen dabei häufig spielen.

Bestes Team

Medien-Teams, die sich strukturiert und nachhaltig mit der Lebenswelt von Frauen auseinandersetzen, reichten beim MedienLÖWEN (featured by SIEMENS) ein. In die engere Wahl gekommen sind:

All-male-Panels gehören der Vergangenheit an, wenn Gender balance in allen Formaten des Öffentlich-Rechtlichen ankommt. Die Redaktion „Im Zentrum“, sonntägliche Gesprächsrunden um brisante, aktuelle Themen im ORF, kämpft unter der Leitung von Claudia Reiterer und ihrem Team erfolgreich für Gender equality im größten Politik-Talkformat Österreichs. Frauen respektive Expertinnen bereichern die Diskussionen und tragen zur besseren Abbildung der Gesellschaft bei.

DER STANDARD ist mit „FemDwell – Der Sexismus-Classifier zur Förderung von Diversität und Chancengleichheit in Online-Foren“ dabei. Mittels Künstlicher Intelligenz werden die Foren auf sexistische Postings durchkämmt. Ein innovatives, gesellschaftlich relevantes Projekt, wie die Jury befand. Es dreht sich um das Thema, warum sich Frauen zunehmend aus Foren und Social Media zurückziehen. Hass im Netz trifft Frauen besonders oft und hart, Sexismus ist an der Tagesordnung. Auswüchse sowie Hate speech werden mit dem Filterinstrument so gut wie möglich eingedämmt.

Aufrichtiger und gelebter Anspruch auf die Umsetzung der Frauen-Quote wird der KLEINEN ZEITUNG attestiert. In der Tageszeitung wird nicht nur mutig und kontroversiell zu Frauenthemen publiziert, sondern auch die Organisationsstruktur nachhaltig umgebaut, um Gleichstellung zu fördern. Das wirkt sich in feministischen Projektschwerpunkten ebenso aus wie in der Personalpolitik.

VERLOTTERN? VERTEUFELN? VERHUNGERN? Qualitätsjournalismus unter Druck!

Qualitätsmedien sind unverzichtbarer Bestandteil der Demokratie! „Wenn die Medien als vierte Gewalt ins Rutschen geraten, gerät die Demokratie ins Rutschen. Umso wichtiger ist kritischer Journalismus, der sich nicht anbiedert, sondern keine Scheu vor tiefgehenden Recherchen und unbequemen Wahrheiten hat. Das erfordert Rückgrat und Ressourcen.“ (Eva Linsinger, MedienLÖWIN 2021) Können Qualitätsmedien ihre demokratiepolitische Funktion noch wahrnehmen? Verlottert heute ein ethischer, moralischer Kodex? Verteufeln die Menschen die Presse und machen sie für (politisch) negative Entwicklungen verantwortlich? Verhungert die Qualität letztendlich durch wirtschaftlichen Druck?

Immer weniger Medieninhalte sind an journalistische Leistungen geknüpft. Damit verlieren traditionelle Medien als seriöse Informationsquellen und als Orientierungsinstrument an Bedeutung. Die journalistische Kernkompetenz wird so dauerhaft unterhöhlt und öffnet einer PR-geleiteten, durch Partikularinteressen geprägten Berichterstattung Türen und Tore.

Der Versuch, kritische Medien in Europa mundtot zu machen, geht schleichend, aber konsequent voran. Das ist zwar kein österreichisches Phänomen, dennoch auch bei uns spürbar. Beim Kongress eröffnen wir erneut diesen Diskurs und erörtern das Themenspektrum mit Top-Speakerinnen.

Der 24. Österreichische Journalistinnenkongress findet am 9. November 2022 ganztägig im Haus der Industrie – unter strenger Einhaltung der aktuellen Covid-Maßnahmen – statt. Die MedienLÖWINNEN 2022 werden am Vorabend, Dienstag 8. November, ebendort feierlich geehrt. Wir freuen uns, dass wir mit den Living News auch heuer wieder das Highlight der Veranstaltung durchführen und die YoungStars die Table-Talks mit den Topmedienfrauen des Landes moderieren können.

