paxnatura: Naturbestattung für Haustiere – paxnatura und Fressnapf Österreich kooperieren

paxnatura Naturbestattungen und Fressnapf Österreich bieten Tierhaltern zukünftig leichter ihrem Haustier nach dem Ableben einen würdevollen Platz im Grünen.

In Österreichs Haushalten leben rund zwei Millionen Katzen und rund eine Million Hunde. Das zeigt, dass Haustiere einen besonderen Platz im Leben von uns Menschen einnehmen. Paxnatura Naturbestattungs GmbH & Co KG und Fressnapf Österreich haben auf die Bedürfnisse von Tierhaltern reagiert. Auf den Tierfriedhöfen von paxnatura amicus kann man über Fressnapf Österreich, zu günstigen Konditionen, einen würdevollen Ruheplatz erwerben.

„Der endgültige Abschied von unseren Haustieren ist ein schwerer Schritt in jedem Leben eines Haustierbesitzers. Mit den Tierfriedhöfen von amicus bieten wir unseren Kunden einen harmonischen Platz im Schutz der Natur “, erklärt Hermann Aigner, Geschäftsführer Fressnapf Österreich.

„Tiere trösten uns über traurige Zeiten hinweg, sind stets treue Freunde und werden ein unersetzlicher Teil unseres Lebens. Mit Fressnapf haben wir einen Partner, der die Bedeutung eines geliebten Haustiers für den Menschen genau kennt. Die Vorstellung, seinem Haustier, einen würdevollen Ruheplatz in idyllischer Umgebung zu ermöglichen, gibt Haustierbesitzern ein gutes und ruhiges Gefühl “, erklärt paxnatura Geschäftsführerin, Dipl.-BW Karin Seewald.

Was tun, wenn das geliebte Haustier verstirbt

Viele stellen sich, spätestens beim Ableben der Katze oder dem Hund, die Frage: Was soll ich jetzt tun? Welche Schritte sind nötig und wie kann ich meinem Haustier einen würdevollen Abschied bereiten? Die Zusammenarbeit zwischen paxnatura amicus und Fressnapf, bietet Haustierbesitzern nun eine optimale Begleitung. Vom Welpen bis ins hohe Alter und darüber hinaus bis zum letzten Ruheplatz.

„So kann man das eigene geliebte Haustier bis zum letzten Schritt in Wertschätzung begleiten. Die Anteilnahme endet nicht im Krematorium. Es schafft ein gutes Gefühl, zu wissen wo man sein Tier immer wieder besuchen kann“, ergänzt die Geschäftsführerin.

Eine Lücke wird geschlossen

Oftmals wissen Haustierbesitzer nicht, welche Möglichkeiten sie nach dem Ableben ihres Tieres haben. Die Informationen sind zwar im Internet einsichtig doch kommt es in diesem Bereich oftmals auf persönliche Beratung an. „Es war uns von Beginn an ein Anliegen auf unseren Naturbestattungsflächen auch die Möglichkeit zur Tieraschebeisetzung anzubieten“, sagt Seewald. „Durch die Kooperation mit Fressnapf gelingt es uns, Tierbesitzer direkt mit unserer Botschaft zu erreichen und somit diese würdevolle Form der Beisetzung bekannt zu machen“, ergänzt die Geschäftsführerin.

Die Haustierbesitzer können sich zukünftig direkt bei Fressnapf über die Möglichkeit von Tieraschebeisetzung bei paxnatura amicus erkundigen und erhalten zudem nochmals vergünstigte Konditionen.

