Korosec: Rechtskonformität und Transparenz sind im Wiener Gesundheitsbereich ein Fremdwort!

Neuerlicher Eklat rund um die Vergabe von PCR-Tests

Wien (OTS) - „Rechtskonformität und Transparenz stellen in der Stadt Wien offensichtlich weiterhin ein großes Fremdwort dar“, so die Gesundheitssprecherin der Wiener Volkspartei Gemeinderätin Ingrid Korosec in Reaktion auf die heutige Berichterstattung der Tageszeitung „Kurier“ in Zusammenhang mit der Vergabe der Auswertung der PCR-Lutschertests in den städtischen Kindergärten.



So sei seitens des Landesverwaltungsgerichts Wien festgestellt worden, dass die gegenständliche Auftragserteilung nicht den Vorgaben des Vergaberechts entsprochen habe bzw. ist dieses zur Überzeugung gelangt ist, dass die Direktvergabe vergaberechtswidrig erfolgt sei. Auch im Mai diesen Jahres habe die Wiener Volkspartei bekanntlich aufgedeckt, dass ein Vertrag bei der Vergabe zur Durchführung von PCR-Tests um 1,4 Mrd. Euro ohne Befassung des Gemeinderats geschlossen und somit dieser Betrag regelrecht vorbeigeschleust wurde.

„Diese ewigen Skandale ziehen sich wie ein roter Faden durch den Wiener Gesundheitsbereich und müssen daher endlich der Vergangenheit angehören. Es braucht hier umfassende Transparenz, Eingeständnisse der Stadt und eine restlose Klärung dieser Causen“, so Korosec abschließend.

