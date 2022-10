Einladung Pressekonferenz 3.11.: Digitalisierung von Sportvereinen

ASVÖ und Vereinsplaner gehen gemeinsamen Weg und starten Leuchtturmprojekt

Wien (OTS) - Der ASVÖ wird als größter österreichischer Sportdachverband die Digitalisierung seiner Mitgliedsvereine im Rahmen einer neuen Partnerschaft nachhaltig vorantreiben. Vereinsplaner ist eine innovative Kommunikations- und Organisationsplattform für Vereine und deren Mitglieder.

Zur Präsentation dieser Partnerschaft zwischen ASVÖ und Vereinsplaner laden wir sehr herzlich zur Pressekonferenz ein,

am 3. November 2022 um 10.30 Uhr

im Ring Stage im Tech Gate Vienna (7. Stock), Donau-City-Straße 1, 1220 Wien



ASVÖ-Präsident Christian Purrer informiert über den aktuellen Status und die Zielsetzungen dieses breit angelegten Digitalisierungsprojekts. Die österreichischen Sportvereine erhalten neue Möglichkeiten, ihre Organisation auf allen Ebenen zu vereinfachen und zu modernisieren. Der ASVÖ nimmt dabei eine Vorreiterrolle ein und unterstützt seine Mitgliedsvereine.

Florian Gschwandtner, Runtastic-Gründer, sowie Lukas Krainz, Co-Gründer von Vereinsplaner, beleuchten die Hintergründe dieser Digitalisierungsmaßnahme und die aktuellen Entwicklungen.

Das Tool von Vereinsplaner ermöglicht die schnelle und einfache Durchführung sämtlicher Abläufe von der Mitgliederverwaltung über die Terminplanung bis hin zu den Finanzen. Vereine profitieren vor allem von Zeitersparnis, besserer Übersicht sowie Kommunikations- und Datensicherheit.

Als Gesprächspartner stehen zur Verfügung:

Christian Purrer – Präsident des ASVÖ

– Runtastic-Gründer, Digitalisierungsexperte, Unterstützer von Vereinsplaner Lukas Krainz – Mit-Gründer und wirtschaftlicher Leiter von Vereinsplaner



Wir ersuchen aus organisatorischen Gründen um Anmeldungen bis 2. November bitte an: office @ asvoe.at

Anreise mit dem Pkw

Ausfahrtstickets bei der Pressekonferenz erhältlich.

Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln: U-Bahn Linie U1, Station Kaisermühlen – Vienna International Center;

Buslinien 20B, 90A, 91A, 92A

Der Allgemeine Sportverband Österreichs (ASVÖ) – Wir machen Sport!

Der ASVÖ vertritt österreichweit seit 1949 überparteilich, unabhängig und nachhaltig die Interessen von über 5.400 Vereinen mit rund 800.000 Mitgliedern in mehr als 120 Sportarten und sichert damit die Grundlagen für freudvollen Breitensport und erfolgreichen Spitzensport in Österreich. Der ASVÖ unterstützt Vereine bei der Errichtung und Erhaltung von Sportanlagen, organisiert Lehrgänge, Wettkämpfe und Fortbildungen, entwickelt Programme zur Gesundheitsförderung und engagiert sich aktiv im Jugendbereich. Mit gezielten Förderungen stärkt der ASVÖ die Basis des Sports und ermöglicht es dadurch Sportlerinnen und Sportlern quer durch alle Alters- und Leistungsstufen in ganz Österreich, ihre persönliche Leidenschaft und Sportbegeisterung zu leben.

