FPÖ – Belakowitsch zu Rekordinflation: Monat für Monat wird Versagen dieser Bundesregierung offensichtlicher

Höchster Wert seit 70 Jahren trifft Bevölkerung mit voller Wucht – und vor dem Winter wird auch noch Bekleidung teurer

Wien (OTS) - Österreich sieht sich mit der höchsten Inflationsrate seit 70 Jahren konfrontiert. Die Statistik Austria hat heute in ihrer Schnellschätzung elf Prozent ausgewiesen. „Die Inflation steigt weiter an. Monat für Monat werden wir Zeuge des Versagens dieser schwarz-grünen Bundesregierung, die im Kampf gegen die Teuerung keinen Erfolg erzielen konnte. Wie lange sollen die Menschen noch auf echte Hilfe warten? Schwarz-Grün wehrt sich beharrlich, endlich bei den Preisen anzusetzen und diese durch Preisdeckel auf ein verträgliches Maß zu bringen“, kritisierte FPÖ-Sozialsprecherin NAbg. Dagmar Belakowitsch.

Besonders tragisch sei, dass neben Nahrungsmitteln und steigenden Preisen in der Gastronomie nun auch Bekleidung empfindlich teurer geworden sei: „Gerade jetzt, wo der Winter vor der Tür steht, ist diese Nachricht besonders schlimm. Den Menschen fehlt das Geld an allen Ecken und Enden – und jetzt müssen sie auch für wärmende Kleidung tiefer in die Tasche greifen“, bedauerte Belakowitsch. Da zu befürchten sei, dass die Inflation auch in den nächsten Monaten weiter steigen oder zumindest auf einem ähnlichen Niveau bleiben werde, forderte sie weitere Entlastungsmaßnahmen für die Bevölkerung: „Der Klimabonus ist bei den Menschen schon längst verpufft. Es braucht nachhaltige Lösungen, und keine Almosen. Sofort wirksam wären Mehrwertsteuer-Senkungen oder -Streichungen sowie Preisdeckel auf Sprit, Energie- und Lebensmittelpreise.“

