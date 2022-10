AVISO AK PK 7.11.: Gute Arbeitsbedingungen bringen Fachkräfte

Evaluierung der 30-Stunden-Woche bei eMagnetix

Wien (OTS) - „Viele Unternehmer:innen klagen seit Monaten über Arbeitskräftemangel, sind aber selbst nicht bereit, Entgelt und Arbeitsbedingungen zu verbessern“, sagt AK Präsidentin Renate Anderl. Ein Best-Practice-Beispiel eines Arbeitgebers mit einer zukunftsorientierten Personalpolitik ist die Online-Marketing-Agentur eMagnetix. Die Firma hat 2018 als Reaktion auf einen Mangel an Bewerber:innen die 30-Stunden-Woche eingeführt, und das bei vollem Lohnausgleich.

Das Projekt wurde mit Unterstützung der Arbeiterkammer von der Arbeitszeit-Forschungs- und Beratungs-Gesellschaft Ximes wissenschaftlich begleitet. Eines der zentralen Ergebnisse: Mehr Fachkräfte durch bessere Work-Life-Balance.

