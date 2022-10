BURN-IN Ausstellung „Das unsichtbare Sichtbare“ mit Gorica Jeremić im Traditionskaufhaus Gerngross

Erlesene abstrakte Kompositionen einer Autodidaktin, die ihr Leben trotz Multipler Sklerose mutig und erfolgreich gestaltet

Wien (OTS) - Im Nov. 2022 entführt die zeitgenössische BURN-IN Galerie in der Ausstellung "Das unsichtbare Sichtbare" in die kraftvollen Naturbildwelten der Künstlerin Gorica Jeremić.



Die Natur ist dabei integrativer Bestandteil ihres Ichs und dient als ultimative Inspiration für die komplexen, kompositorisch-harmonischen und malerisch-reizvollen Abstraktionen.



Das unsichtbare Sichtbare referenziert zudem auf die Krankheit Multiple Sklerose, einer Krankheit im Verborgenen, an der Jeremić vor einigen Jahren selbst erkrankte. Trotz der Unheilbarkeit beeindruckt Jeremić als mutige, expressive Malerin und als echtes Vorbild! Perfekt für BURN-INs Formate der Sinnstiftung und GreenART.



Die Künstlerin wird einen Teil des Verkaufserlöses an die kooperierende Österreichische MS Gesellschaft spenden!



Die Ausstellung läuft vom 7.11.-3.12.2022 im 2. Obergeschoss des Traditionskaufhauses Gerngross an der Wiener Mariahilfer Straße. Ausstellungseröffnung am 11.11.2022, 18-20 Uhr.

Rückfragen & Kontakt:

BURN-IN Galerie | Sonja Dolzer | +43 732 68 03 91

s.dolzer @ burn-in.at | https://burn-in.at/news/vernissage-unsichtbare-sichtbare