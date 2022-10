Zwei neue Serien Online First ab Mittwoch, 03.11., in der ARTE-Mediathek

Nordic Noir Serie "Helsinki-Syndrom" und die französische Mini-Serie "Der innere Winter" (FOTO)

Strasbourg (ots) - Zwei neue Serien sind Online First ab Mittwoch, 03.11. in der ARTE-Mediathek: die achtteilige Thriller-Serie "Helsinki-Syndrom" von Mikko Oikkonen ("Bordertown"), eine Koproduktion mit dem finnischen Fernsehen YLE, dem NDR und ARTE sowie die französische Miniserie "Der innere Winter" von Cyril Mennegun, die auf dem Roman "Mind of Winter" der US-amerikanischen Autorin Laura Kasischke basiert.

In der Nordic Noir Serie "Helsinki-Syndrom" steht der finnische Unternehmer und Familienvater Elias Karo (Peter Franzén, "Vikings") im Fokus. Er nimmt vier Journalist*innen der bekanntesten finnischen Tageszeitung "Helsingin Sanomat" als Geiseln. Sie sollen die wahren Umstände hinter dem Konkurs seiner und vieler anderer Familien im Zuge der Bankenkrise der 90er-Jahre enthüllen.

Die Serie startet am 3.November auf arte.tv und am 4. November in der ARD-Mediathek.

Im Fernsehen ist "Helsinki-Syndrom" am Donnerstag, 17. November, ab 21.45 Uhr auf ARTE in Erstausstrahlung zu sehen und im NDR Fernsehen ab dem 22. November ab 22.00 Uhr.

"Der innere Winter" ("Esprit d'hiver) von ARTE France handelt von der Schriftstellerin Nathalie, die völlig beseelt, weil wieder zu Schaffenskraft für ihren Roman gefunden, mit ihrer Adoptivtochter Alice das Weihnachtsfest vorbereitet, während ihr Mann seine Eltern vom Flughafen abholt. Plötzlich erhält Nathalie anonyme Anrufe mit Geräuschen von tiefem Atmen und Fußstapfen im Schnee. Nathalie beschleicht ein beklemmendes Gefühl. Als sie dann auch noch ein Video erhält, das sie und ihren Mann Marc schlafend zeigt, wird ihr das abseits gelegene, eingeschneite Haus ernsthaft unheimlich und erdrückend.

Der mehrfach ausgezeichnete Regisseur Cyril Mennegun, der unter anderem 2013 einen César erhielt, konnte für seine erste TV-Serie mit Audrey Fleurot und Cédric Kahn zwei bekannte Gesichter des französischen Films gewinnen. Im Fernsehen ist die Serie am Donnerstag, 10. November, ab 21.45 Uhr auf ARTE zu sehen.

Mehr Informationen auf dem ARTE-Presseportal und in den Pressemappen "Helsinki-Syndrom" und "Der innere Winter"

