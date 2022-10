„Dok 1“-Doppel mit Hanno Settele am 2. November: Auftakt mit „Ende der Wende?“ um 20.15 Uhr in ORF 1

Danach um 21.05 Uhr: „Made in China – Ramsch oder Schnäppchen?“

Wien (OTS) - Europa wird klimaneutral – das klingt verheißungsvoll! Als Vorbild und Vorreiter will Europa spätestens 2040 den fossilen Brennstoffen abgeschworen haben. Mitten in diesem langwierigen Prozess dreht Russland das billige Gas ab. Beschleunigt das den Weg aus der Abhängigkeit – oder bedeutet es gar das Ende der europäischen Energiewende? Hanno Settele geht diesen Fragen in „Dok 1: Ende der Wende?“ am Mittwoch, dem 2. November 2022, um 20.15 Uhr in ORF 1 auf den Grund. Ab 21.05 Uhr beleuchtet Hanno Settele die Licht- und Schattenseiten des Onlinehandels und möchte in „Dok 1: Made in China – Ramsch oder Schnäppchen?“ wissen, was hinter den vermeintlichen Schnäppchen steht. Er eröffnet einen eigenen Pop-up-Store und bietet dort die Billigwaren der asiatischen Onlinekaufhäuser an.

„Dok 1: Ende der Wende?“ mit Hanno Settele um 20.15 Uhr

Von nachhaltigen Energiequellen befeuert, will Europa, der reichste und wohlhabendste Kontinent der Erde, in Zukunft Vorbild und Vorreiter für den gesamten Planeten sein: Die Energiequellen der Zukunft müssen nachhaltig sein, heißt es unisono aus Wien, Berlin und Brüssel – jedenfalls CO2-neutral. Spätestens 2040 solle es in Europa keine fossilen Brennstoffe mehr geben. Plötzlich dreht Russlands Präsident Wladimir Putin mitten in diesem Prozess das konkurrenzlos billige russische Gas ab. Jenes Gas, mit dem Millionen von europäischen Wohnungen und Häusern seit vielen Jahren im Winter geheizt und im Sommer gekühlt wurden und auf dessen Kleinstpreisen Zigtausende österreichische Betriebe in allen Größen seit vielen Jahren ihre Businesspläne aufbauen. Putin weiß um seine Macht, denn 45 Prozent der europäischen Gas-Importe stammen aus Russland. Das ist nun Geschichte. Aber was jetzt? Hat Putins Taktik, fossile Energiequellen als Kriegswaffe zu verwenden, Einfluss auf die ambitionierten Pläne zur Eindämmung des Klimawandels? Bedeutet der kalte Entzug vom russischen Gas gar das Ende der europäischen Energiewende? Oder könnten die Drohungen den mühsamen Weg Europas aus der Abhängigkeit von fossilen Energieträgern sogar beschleunigen? Die ziemlich einhellige Meinung der Fachleute könnte überraschen.

„Dok 1: Made in China – Ramsch oder Schnäppchen?“ mit Hanno Settele um 21.05 Uhr

Wer das erste Mal auf den chinesischen Shopping-Portalen AliExpress oder Wish einkauft, wird sich verwundert die Augen reiben: ein Brautkleid um 12,15 Euro? Eine nobel wirkende Armbanduhr um 2,11 Euro? Wie ist sowas möglich? Im Pop-up-Store „Cent-ele“ im G3 bei Gerasdorf bietet Hanno Settele diese Waren an und möchte wissen:

Können die Billigstwaren aus Asien auch im stationären Handel bestehen? Konsumkritikerin Nunu Kaller, die selbst eine Art „Gelbe Seiten“ für österreichische Unternehmen mit Webshop eingerichtet hat, sowie der Zukunftsforscher Andreas Reiter, der behauptet, dass sich das Stadtbild durch den zunehmenden Onlinehandel massiv verändern wird, unterstützen Settele bei seiner Recherche. Das G3 als Standort für Setteles „Cent-ele“ ist die letzte österreichische Shopping-Mall, die auf einer grünen Wiese errichtet wurde. Das war 2012 – doch der große Boom solcher Shopping-Center ist längst vorbei, nicht zuletzt dank zunehmendem E-Commerce. Amazon hat seit seiner Gründung vor 27 Jahren das Einkaufsverhalten der Menschen massiv in Richtung E-Commerce gedrängt. Die asiatischen Onlinekaufhäuser treiben den weltweiten Onlinehandel mit Billigstpreisen noch weiter an. Der stationäre Handel kann da kaum noch mithalten. Ein Gewinner des Onlinehandels ist die österreichische Post. Im niederösterreichischen Wiesmath liefert Settele gemeinsam mit der Postmitarbeiterin Silvia Ponweiser Pakete aus. Noch nie war Einkaufen bequemer, schneller und günstiger und davon profitieren auch viele heimische Unternehmen. Ein Beispiel dafür ist „Kräutermax“ im oberösterreichischen Ried im Innkreis: Christoph Zauner hat die 130 Jahre alte Drogerie von seinem Großvater übernommen und in die Neuzeit gehievt. Der beliebte Tannenwipfelsirup wird über den eigenen Webshop sowie über Amazon Marketplace nach ganz Europa verkauft.

Viele weitere „Dok 1“-Folgen mit Hanno Settele und Lisa Gadenstätter sind in der „Dok 1“-Kollektion auf Flimmit (flimmit.at) abrufbar.

