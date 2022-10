Lotto: Jackpot – am Mittwoch warten 1,3 Millionen Euro

Sologewinne bei LottoPlus in NÖ und beim Joker in Vorarlberg

Wien (OTS) - Am Sonntag wurde bei Lotto „6 aus 45“ eine Gewinnzahlen-Kombination gezogen, die ebenmäßiger kaum sein könnte:

Mit 2, 11, 16, 25, 38 und 41 drei gerade und drei ungerade Zahlen, drei aus der unteren Zahlen-Hälfte (also unter 23), drei aus der oberen, und zudem waren der Einer- sowie alle Zehner-Bereiche vertreten. Und dennoch – oder vielleicht gerade deshalb: Getippt hatte sie niemand, und daher geht es am kommenden Mittwoch um einen Jackpot, der rund 1,3 Millionen Euro schwer sein wird.

Beim Fünfer mit der Zusatzzahl 7 waren fünf Spielteilnehmerinnen bzw. Spielteilnehmer erfolgreich. Jeweils rund 20.000 Euro gehen zweimal nach Niederösterreich sowie je einmal nach Wien, in die Steiermark und an einen Spielteilnehmer, der seine Tipps über die Spieleseite win2day abgegeben hat.

Utl.: LottoPlus

Über einen Solo-Sechser und damit über einen Gewinn von mehr als 241.000 Euro darf sich ein Lotto Fan bei LottoPlus freuen. Er hatte seinen Wettschein im Industrieviertel in Niederösterreich abgegeben und die „sechs Richtigen“ im elften von zwölf Tipps angekreuzt. Beim LottoPlus Sechser der nächsten Runde geht es um etwa 150.000 Euro.

Utl.: Joker

Ebenfalls einen Sologewinn gab es beim Joker. Der Wettschein mit der richtigen Joker Zahl und dem angekreuzten „Ja“ zum Joker wurde in Vorarlberg gespielt und machte seinen Besitzer um rund 202.000 Euro reicher. Es hätte zwar noch einen zweiten in der Steiermark gespielten Wettschein mit der richtigen Joker Zahl gegeben, allerdings war darauf das „Ja“ nicht angekreuzt.

Lotto Quoten der Ziehung vom Sonntag, 30. Oktober 2022

JP Sechser, im Topf bleiben EUR 721.818,76 – 1,3 Mio. warten 5 Fünfer+ZZ zu je EUR 19.850,00 72 Fünfer zu je EUR 1.503,70 226 Vierer+ZZ zu je EUR 143,70 3.656 Vierer zu je EUR 49,30 5.595 Dreier+ZZ zu je EUR 14,50 59.121 Dreier zu je EUR 5,50 219.680 Zusatzzahl allein zu je EUR 1,20

Lotto Gewinnzahlen: 2 11 16 25 38 41 Zusatzzahl 7

LottoPlus Quoten der Ziehung vom Sonntag, 30. Oktober 2022

1 Sechser zu EUR 241.342,10 51 Fünfer zu je EUR 1.108,40 2.347 Vierer zu je EUR 21,50 39.685 Dreier zu je EUR 2,00

LottoPlus Gewinnzahlen: 1 6 14 16 18 42

Joker Quoten der Ziehung vom Sonntag, 30. Oktober 2022

1 Joker EUR 201.955,60 6 mal EUR 8.800,00 120 mal EUR 880,00 1.048 mal EUR 88,00 9.879 mal EUR 8,00 98.539 mal EUR 1,80

Joker Zahl: 7 5 4 5 3 4

