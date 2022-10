Matthias Koeberlin und Nora Waldstätten sind „Unter Wölfen“

ORF-2-Premiere für 15. Fall der ORF/ZDF-Krimireihe „Die Toten vom Bodensee“ am 1. November

Wien (OTS) - Ein Toter im Wald, aufgespießt in einer Wolfsfalle. Unfall? Oder Mord? „Unter Wölfen“ ermitteln Matthias Koeberlin und Nora Waldstätten als ungleiches österreichisch-deutsches Duo rund um Halloween am Dienstag, dem 1. November 2022, um 20.15 Uhr in ORF 2 im 15. Fall um „Die Toten vom Bodensee“. In weiteren Rollen des neuen Teils der beliebten ORF/ZDF-Krimireihe spielen auch diesmal wieder u. a. Hary Prinz, Stefan Pohl, Christopher Schärf und Martina Ebm. Auf dem Regiessel nahm für diesen Fall Christian Theede Platz, das Drehbuch stammt von Caroline Draber und Wolfgang Klein. „Die Toten vom Bodensee“ ist eine Produktion von Rowboat Film- und Fernsehproduktion in Koproduktion mit Graf Filmproduktion, ZDF und ORF, gefördert von Fernsehfonds Austria und Land Vorarlberg.

Mehr zum Inhalt

Ein Wolf streift seit geraumer Zeit in den Wäldern am Bodensee umher und ruft gleichermaßen Jäger und Tierschützer auf den Plan. Als Forstarbeiter Oliver Schlösser (Robert Stadlober) am frühen Morgen einen Trophäenjäger aufgespießt in seiner eigenen, historischen Wolfsfalle auffindet, ruft das Micha Oberländer (Matthias Koeberlin) und Hannah Zeiler (Nora Waldstätten) auf den Plan. Sie vernehmen Melanie Bodenbach (Cornelia Gröschel), in deren Pension der Jäger übernachtete, die allerdings nichts von dessen Plänen gewusst haben will. Dafür erwischen sie Melanies Sohn Timmy (Jeremy Miliker) dabei, wie er sich mit dem Laptop des Getöteten aus dem Staub macht. Auch der Tierschützer Pit Adams (Jonathan Lade), der sich genau wie Timmys Großmutter Ruth (Elfriede Schüsseleder) für den Schutz des Wolfes stark macht, gerät in Verdacht. Alles scheint mit allem zusammenzuhängen, doch wer ist Wolf und wer nur Lamm? Auf dem Weg zur Lösung des Falls müssen Zeiler und Oberländer tief graben.

