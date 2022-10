2. Bezirk: Film-Vorführung „Das Weiblich-Göttliche...“

Termin: 2.11. (18.30 Uhr), Auskünfte: bm1020@bezirksmuseum.at

Wien (OTS) - Über 4 herausragende jüdische Lichtbildnerinnen aus alten Zeiten informiert noch bis Mittwoch, 21. Dezember, eine Ausstellung mit dem Titel „Reflecting HERstory (Auf den Spuren jüdischer Fotografinnen Wiens)“ in den Räumlichkeiten des Bezirksmuseums Leopoldstadt (2., Karmelitergasse 9). Mit Arbeiten von 4 zeitgenössischen Fotokünstlerinnen wird diese Schau abgerundet. Zusätzlich finden 4 Veranstaltungen statt. Nächster Termin: Am Mittwoch, 2. November, zeigt das Museum ab 18.30 Uhr eine Dokumentation mit dem Titel „Trude Fleischmann – Ein Filmessay von Anna Auer“. Der Abend hat die Devise „Das Weiblich-Göttliche in der Fotografie“. Präsentator des Films: Helmut Haider. Der Streifen beschreibt Leben und Schaffen der Fotografin Trude Fleischmann (1895 – 1990). Die Zuseher*innen sollen die aktuellen Corona-Regelungen beachten. Der Eintritt ist frei, Spenden sind willkommen. Auskünfte und Anmeldungen: Telefon 4000/02 127 bzw. E-Mail bm1020@bezirksmuseum.at.

Eine Besichtigung der Sonder-Ausstellung mit Fotoaufnahmen aus Vergangenheit und Gegenwart ist jeweils am Mittwoch (16.00 bis 18.30 Uhr) und am Sonntag (10.00 bis 13.00 Uhr) möglich. Stets ist der Eintritt kostenlos. An Feiertagen sowie an schulfreien Tagen pausiert das ehrenamtlich agierende Museumsteam (Leiter: Georg Friedler). Mehr Infos im Internet: www.bezirksmuseum.at.

Allgemeine Informationen:

Trude Fleischmann (Wien Geschichte Wiki): www.geschichtewiki.wien.gv.at/Trude_Fleischmann

Veranstaltungen im 2. Bezirk: www.wien.gv.at/bezirke/leopoldstadt/

