Caritas-Kältetelefon öffnet Hotlines ab November

Landau: „Ein Anruf beim Kältetelefon kann vor dem Erfrieren retten.“ Caritas hilft und bietet österreichweit Nothilfe-Hotlines.

Wien (OTS) - Wenn die Außentemperaturen sinken, findet das Leben wieder vermehrt in den eigenen vier Wänden statt. Obdachlosen Menschen, die auch nachts auf der Straße schlafen müssen, fehlt dieser Schutz vor der Kälte. Kälte, die für Betroffene schnell zur Lebensgefahr werden kann, weiß Michael Landau, Präsident der Caritas Österreich: „Die kommende Heizsaison bereitet uns angesichts der hohen und höher werdenden Energiepreise große Sorgen. Wo es möglich ist, bauen wir unsere Angebote aus und helfen in Sozialberatungsstellen, Wärmestuben und Wohnungsloseneinrichtungen. Dennoch werden auch in diesem Winter Menschen auf den Straßen Österreichs Tage und Nächte verbringen - bei Temperaturen, die schnell lebensbedrohlich werden können. Ein Anruf beim Kältetelefon kann vor dem Erfrieren retten“.

Über die Nummer des Kältetelefons erreichen Anrufer*innen die Streetworker*innen der Caritas, können die Situation schildern und genaue geografische Daten durchgeben. So können Betroffene mit frostsicheren Schlafsäcken, einer warmen Mahlzeit oder einem Schlafplatz in einer der Caritas Notschlafstellen versorgt werden. „Manche fühlen sich vielleicht gehemmt, eine fremde Person auf der Straße anzusprechen. Mit einem Anruf beim Kältetelefon kann man dennoch oft lebenswichtige Hilfe leisten. Deswegen lautet die Bitte: Speichern Sie die Nummer des Kältetelefons auf Ihrem Handy, auf dem Ihrer Freund*innen, Ihrer Eltern und Ihrer Kinder und rufen Sie an, wenn Sie einen obdachlosen Menschen bemerken, der bei kalten Temperaturen im Freien übernachtet. So können wir im Notfall schnell und zuverlässig reagieren und helfen. Niemand soll auf Österreichs Straßen erfrieren!“, so Landau.

In medizinischen Notfällen ist ausnahmslos die Rettung unter dem Notruf 144 zu kontaktieren.

Wie können Sie obdachlosen Menschen in der Kälte helfen?

Wenn Sie einen obdachlosen Menschen bemerken, der in Kälte auf der Straße liegt, können Sie so helfen:



Ansprechen und fragen, ob Hilfe benötigt wird. Für konkrete Hilfe kontaktieren Sie bitte das Caritas Kältetelefon in Ihrer Nähe oder eine Caritaseinrichtung. In akut lebensbedrohlichen Situationen oder bei Gesundheitsgefährdung bitte unbedingt die Rettung unter 144 verständigen.

Kontaktmöglichkeiten in ganz Österreich

Alle Infos auch auf: www.caritas.at/obdachlosigkeit

Wien - Kältetelefon: 01/ 480 45 53 (0-24 Uhr) - ab 2. November bis Ende April

- Kältetelefon: 0676/ 837 303 22 (8-22 Uhr) - ab November bis Ende März Steiermark - Kältetelefon: 0676/ 880 15 8111 (18-24 Uhr) - ab 15. November bis Ende März

- Kältetelefon: 0676/ 880 15 8111 (18-24 Uhr) - ab 15. November bis Ende März Kärnten - Kältetelefon: 0463/39 60 60 (18-6 Uhr) - ab November bis Ende März

- Kältetelefon: 0463/39 60 60 (18-6 Uhr) - ab November bis Ende März Salzburg - Kältetelefon: 0676/ 848 210 651 (0-24 Uhr) – ab November bis Ende März

- Kältetelefon: 0676/ 848 210 651 (0-24 Uhr) – ab November bis Ende März Tirol - Kältetelefon: 0512/21 447 Tiroler Soziale Dienste (0-24 Uhr)

- Kältetelefon: 0512/21 447 Tiroler Soziale Dienste (0-24 Uhr) Vorarlberg - Caritas Center Feldkirch: 05522/ 200 1700 (8-12 und 13-16 Uhr).

Notschlafstelle am Jahnplatz 4 in Feldkirch: 05522/ 200 1200 (16.30 - 8 Uhr).

Caritas Café 05522/200 1570 Mo-Fr 8.30-14 Uhr, Sa 8.30-12 Uhr

Kontakt: Verein B37, Telefon: 0732/77 67 67-560, E-Mail: kaelteschutz @ b37.at – ab November bis Ende März

Kontakte von Wohnungslosen-Einrichtungen unter: www.netwo-noe.at – ab November bis Ende März

Die Caritas dankt Infoscreen für die Unterstützung bei der Information über das Kältetelefon mit kostenlosen österreichweiten Schaltungen!

