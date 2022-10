Autokorso und Freiheitskonvoi von DemoLinzFreiheit.com mit Fahrt in die Freiheit

Wir setzen ein Zeichen für leistbares Leben

Die alltäglichen Kosten, die Fixkosten in Wahrheit lassen viele Bürgerinnen und Bürger verzweifeln. Dieses Thema, leistbares Leben geht uns alle an. Michael Prinz Demo Linz Freiheit 1/2

Co2-Messungen und CO2 Zertifikate sollen uns Angst machen, sind aber ein gutes Geschäft. Es sind in der Luft nur 0,04 % CO2, das war schon vor 100 Jahren so. Friedrich Sperr 2/2

Linz/Oberösterreich (OTS) - Die Demo Linz Freiheit hat am Samstag wieder einen Autocorso organisiert, der vom Lentos ausgehend über den Hauptplatz, den neuen Dom, den Bahnhof Linz und die Herz Jesu Kirche über den Volksgarten, die Goethe Kreuzung weiter in den Schillerpark, die Mozartkreuzung zur Kundgebung am Taubenmarkt von Friedrich Sperr, die Co2 Wahrheit stattgefunden hat. Unter hohem Polizeischutz mit vorbildlicher Einsatzleitung und Durchführung mit durchgehender Begleitung von Polizist:Innen mit 6 Polizei-Fahrzeugen und 6 Motorrädern konnte ein optimaler Verlauf, mit fließendem Verkehr der übrigen Verkehrsteilnehmer die freigehaltenen Zonen für den Freiheitskonvoi erreicht werden. In der hochfrequentierten Landstraße konnten viele Menschen erreicht werden mit einem Thema, das allen Menschen unter den Nägeln brennt, besonders in Linz. Die alltäglichen Kosten, die Fixkosten in Wahrheit lassen viele Bürgerinnen und Bürger verzweifeln. Dieses Thema, leistbares Leben geht uns alle an. sagt Prinz Michael von DemoLinzFreiheit. Umwelt Ing. Friedrich Sperr zeigte in seinem 35 minütigen Vortrag auf, wie CO2 wirklich zu bewerten ist. Mit seinen jahrzehntelangen, beruflichen Erfahrungswerten und Messdaten seit 1955 redete er Tacheles: Co2-Messungen und CO2 Zertifikate sollen uns Angst machen, sind aber ein gutes Geschäft. Es sind in der Luft nur 0,04 % CO2, das war schon vor 100 Jahren so.

100. Jubiläum Steyrer Spaziergang

Seit 100 Wochen jeden Sonntag 18 Uhr gehen Bürgerinnen und Bürger mit den berühmten Trommlern durch die Steyrer Innenstadt um für Freiheit zu demonstrieren. Demo Freiheit Linz ist immer mit dem Livestream dabei.

Datum: 04.12.2022, 15:00 - 18:00 Uhr

Ort: Urfahraner Jahrmarktgelände, Autokorso und Freiheitskonvoi

4020 Linz, Österreich

Url: http://htpps://www.facebook.com/demolinzfreiheit

Rückfragen & Kontakt:

Bürgerlisten Österreich

Anna Berndorfer

Parteisekretärin

0727629208

martin.gollner @ ku-linz.at

www.wirbuergerlisten.at



DemoLinzFreiheit.com

Erika Oberpeilsteiner

demolinzfreiheit2020 @ gmail.com