„9 Plätze – 9 Schätze: So schön ist Österreich“ stellt am 31. Oktober in ORF 2 alle 27 Kandidaten vor

Mit Armin Assinger um 20.15 Uhr aus dem Parlament

Wien (OTS) - Der Bundesländerabend vom 26. Oktober wird „verlängert“! Am Montag, dem 31. Oktober 2022, steht um 20.15 Uhr in ORF 2 die Sendung „9 Plätze – 9 Schätze: So schön ist Österreich“ auf dem Programm. Armin Assinger meldet sich aus dem frisch renovierten Parlament und stellt alle 27 Orte und Plätze, die die Bundesländer insgesamt ins Rennen geschickt hatten, vor – damit ganz Österreich nicht nur die neun Landessieger und den diesjährigen Gewinner, das Friedenskircherl am Stoderzinken (Steiermark), die am 26. Oktober in der Hauptabend-Show „9 Plätze – 9 Schätze“ präsentiert worden sind, kennenlernt, sondern alle verborgenen Schätze 2022.

Entdeckungsreise zu den 27 schönsten Plätzen des Jahres – und durch das Hohe Haus

27 Plätze aus allen Bundesländern stellten sich auch in diesem Jahr der Vorauswahl zum schönsten Platz Österreichs, der am Nationalfeiertag aus den neun Finalisten ermittelt wurde. Diese demokratische Wahl führt zu einem weiteren schönen Platz, dem Herzstück der österreichischen Demokratie. Armin Assinger präsentiert aus dem frisch renovierten Parlament die 27 schönsten Plätze 2022 und nimmt die Zuseherinnen und Zuseher in einem Rundgang mit auf eine Entdeckungsreise durch das Hohe Haus. 2017 wurde mit dem Umbau des „Hauses der Österreicher und Österreicherinnen“ begonnen und jetzt, 2022, sind die Arbeiten weitgehend abgeschlossen. Da und dort noch kleine Feinjustierungen und der Sitzungsalltag kann in die Probephase gehen. Gemeinsam mit Parlamentsvizedirektor Mag. Alexis Wintoniak sieht sich Armin Assinger im Parlament um, entdeckt geheimnisvolle Wendeltreppen, besucht den neuen Glasrundgang mit Blick in den Nationalratssaal, hält eine Rede im Bundesratssaal und erzählt von Geschichte und Geschichten rund um das Parlament.

Diese „Schätze“ sind 2022 für die Bundesländer ins Rennen gegangen:

BURGENLAND

Zicksee

Donatuskapelle im Blaufränkischland

Friedensburg Schlaining

KÄRNTEN

Wangenitzsee

Stollenwelt von Bad Bleiberg

Trögerner Klamm

NIEDERÖSTERREICH

Tausendeimerberg

Johannesbachklamm

Dirndlwege im Pielachtal

OBERÖSTERREICH

Botanischer Garten

Europakreuz am Feuerkogel

Burg Altpernstein

SALZBURG

Liechtensteinklamm

Egelsee in Abtenau

Weitwörther Au

STEIERMARK

Friedenskircherl am Stoderzinken

Roseggers Geburtshaus in Alpl

Günster Wasserfall

TIROL

Fernsteinsee

Grawa-Wasserfall

Klobensteinschlucht

VORARLBERG

Bregenzer Oberstadt

Schwarzwasserbach

Üble Schlucht

WIEN

Schloss Belvedere

Wurstelprater

Kaasgrabenkirche

