Charlotte Fresenius Privatuniversität in Wien und Londoner University of Westminster vereinbaren Zusammenarbeit

Uni-Zusammenarbeit überwindet Brexit-Grenzen

Wien (OTS/LCG) - Die Charlotte Fresenius Privatuniversität (CFPU) in Wien und die britische University of Westminster haben am Freitag ein Memorandum of Understanding (MoU) am Wiener Campus der CFPU im Technologiezentrum Seestadt unterzeichnet.

Ziel der Vereinbarung ist es, den Weg für zukünftige gemeinsame Projekte zu ebnen. Damit werden die internationalen Verbindungen beider Weltstädte auf Wissenschaftsebene ausgebaut. In einem globaler werdenden Markt profitieren davon beide Standorte. Für die Studierenden der CFPU ergibt sich trotz Brexit die Möglichkeit zum Wissenserwerb im Vereinigten Königreich und der unkomplizierte Zugang zu einem länderübergreifenden Studium. Die CFPU und die University of Westminster planen konkret einen Studierenden-Austausch, einen dualen Abschluss im Studiengang „Nachhaltiges Management“ (BWL) sowie ein Doppelstudium im Bereich Marketing.

Westminster ist in den „The Young University Rankings 2021“ auf Platz fünf in Großbritannien.

„Unseren Studierenden in Wien möchten wir in Zukunft die Möglichkeit geben, in London, New York oder an anderen anerkannten Universitäten internationale Erfahrungen zu sammeln“ , sagt CFPU-Gründungsrektor Martin Kreeb. „Klimawandel, Gleichberechtigung, Umgang mit Ressourcen sind drängende Herausforderungen unserer und aller nachfolgenden Generationen. Diese lassen sich nur global lösen“ , betont Kreeb. „Als Universität mit Fokus auf das Thema Nachhaltigkeit ist es uns ein großes Anliegen, mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern weltweit zusammenzuarbeiten. Die University of Westminister ist ein idealer Partner, um sich in Zukunft gemeinsam für die Nachhaltigkeit zu engagieren.“

Multinationale wissenschaftliche Zusammenarbeit

Katalin Illes, Associate Head College - External Relations an der University of Westminster, erklärt: „Die University of Westminster blickt auf eine erfolgreiche Geschichte der internationalen Zusammenarbeit und des globalen Engagements zurück. Wir sind eine Gemeinschaft von Kolleginnen und Kollegen, Studierenden und Alumni: ‚Globale Bürger‘, die sich für die Zukunft der Welt engagieren und diese mitgestalten. Wien übernimmt als Smart City schon jetzt eine Vorreiterrolle unter europäischen Metropolen. Der Nachhaltigkeitsfokus der CFPU ergänzt unsere Bemühungen. Wir freuen uns darauf, eine starke Partnerschaft zwischen unseren Institutionen zum Wohle unserer Studierenden, Hochschulen und der Gesellschaft als Ganzes aufzubauen.“

Die nun unterzeichnete Vereinbarung hat eine Laufzeit von drei akademischen Jahren bis zum 31. August 2026.

Weitere Informationen auf charlotte-fresenius-uni.at



