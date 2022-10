Disoski/Grüne zum Equal Pay Day: Gender Pay Gap ist Sexismus am Lohnzettel

Grüne Frauenvorsitzende für Lohntransparenz, faire Verteilung unbezahlter Arbeit und Rechtsanspruch auf Kinderbetreuung

Wien (OTS) - Im Vorfeld zum Equal Pay Day spricht sich die Frauenvorsitzende der Grünen, Meri Disoski, für verbesserte gesetzliche Regelungen für mehr Lohntransparenz aus. „Auch im Jahr 2022 verdienen Frauen weniger als Männer – weil sie Frauen sind. Die geschlechtsspezifische Lohndiskriminierung ist messbar, in Österreich beträgt sie 17 Prozent. Dieser sogenannte Gender Pay Gap ist nichts anderes als in Zahlen gegossener Sexismus am Lohnzettel. Das müssen wir dringend ändern“, sagt Disoski und hält fest: „Internationale Beispiele zeigen, dass eine höhere Lohntransparenz zu mehr Lohngerechtigkeit führt. Das will ich endlich auch für Österreich. Die derzeit geltenden Regeln sind völlig unzureichend.“

Disoski spricht sich für verpflichtende Einkommensberichte für Unternehmen ab 35 Mitarbeiter:innen aus, in denen auch einzelne Gehaltsbestandteile angeführt werden. Diese Berichte sollen über Betriebsrät:innen zugänglich gemacht werden. „Wenn ungleiche Bezahlung nachgewiesen wird, sollen künftig Arbeitgeber:innen in der Pflicht sein, Maßnahmen zur Beendigung von Lohndiskriminierung zu setzen. Das ist eine Frage der Fairness“, sagt die Grüne Frauenvorsitzende. „Ich habe null Verständnis für die diesbezügliche Blockadehaltung aus Wirtschaftskreisen.“

Neben der geschlechtsspezifischen Lohndiskriminierung ist für Disoski vor allem die unfaire Verteilung unbezahlter Sorge-Arbeit ein Hauptgrund für die in Österreich noch immer klaffende Einkommenslücke. „Unbezahlte Tätigkeiten wie Kindererziehung, Haushaltsführung oder die Pflege von Angehörigen haben dasselbe Volumen wie bezahlte Erwerbsarbeit. Zwei Drittel dieser unbezahlten Tätigkeiten werden von Frauen durchgeführt, zwei Drittel der bezahlten Tätigkeiten von Männern. Das wirkt sich natürlich negativ auf das Einkommen von Frauen und auf ihre spätere Pension aus“, hält Disoski fest.

„Im Jahr 2022 sollte es selbstverständlich sein, dass Sorge-Arbeit partnerschaftlich geteilt wird. Die Realität sieht leider anders aus. Was wir also dringend brauchen, sind zeitgemäße Elternkarenz- und Elternteilzeit-Modelle, mit denen wir den rechtlichen Rahmen dafür schaffen“, sagt die Grüne Frauenvorsitzende und weiter: „Die Grünen Modelle dazu sind bekannt. Die ÖVP ist hier dringend gefordert, bisherige Vorbehalte rasch zu überwinden.“

Abschließend erneuert Disoski ihr Bekenntnis zum Rechtsanspruch auf Kinderbetreuung ab dem ersten Lebensjahr: „Als Oppositionspartei haben wir unzählige Anträge für einen Rechtsanspruch auf Kinderbetreuung eingebracht, die von der SPÖ, von der ÖVP und FPÖ immer niedergeschmettert wurden. Als Regierungspartei tragen wir dafür Sorge, dass wir diesem Rechtsanspruch mit der Kindergartenmilliarde und mit der großen Ausbildungsoffensive für Elementarpädagog:innen zwei große Schritte näherkommen. Wo andere jahrelang weggeschaut haben und untätig waren, drücken wir Grüne ordentlich aufs Tempo. Und das werden wir weiterhin tun“, betont Disoski.

