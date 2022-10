Grüne: Bundessprecher Werner Kogler und Bundesgeschäftsführerin Angela Stoytchev gratulieren Martina Berthold

Kogler: „Voller Energie für eine zukunftsweisende Politik“

Wien (OTS) - Der Bundessprecher der Grünen Werner Kogler und Bundesgeschäftsführerin Angela Stoytchev gratulieren der frisch gewählten Spitzenkandidatin der Salzburger Grünen, Martina Berthold. „Sie ist eine Politikerin, die glaubhaft und überzeugend für ihre Ideen wirbt und die für eine zukunftsweisende Politik steht“, sagt Kogler über Berthold, die heute auch als Landessprecherin der Salzburger Grünen und als Landesrätin u.a. für Klima- und Energieangelegenheiten bestätigt wurde: „Sie arbeitet mit voller Energie daran, dass wir die aktuellen Krisen möglichst gut bewältigen. In den nächsten Monaten wird Martina Berthold die Salzburger:innen davon überzeugen, dass die Grünen die richtigen Ideen und Konzepte für die Gegenwart und die Zukunft haben. Ich wünsche ihr viel Erfolg für die kommende Zeit und freue mich auf die Zusammenarbeit.“



Auch Angela Stoytchev, Bundesgeschäftsführerin der Grünen gratuliert: „Es tut gut zu sehen, dass eine engagierte und überzeugende Politikerin wie Martina Berthold in der ersten Reihe steht. In Salzburg wird es bei der Landtagswahl darum gehen, in welche Richtung sich das Land bewegt. Mit Martina Berthold ist klar, dass die Grünen für einen zukunftsweisenden Weg stehen.“



Dem scheidenden Landessprecher Heinrich Schellhorn danken Kogler und Stoytchev: „Er hat in Salzburg viele wichtige Initiativen gesetzt und war immer ein verlässlicher Partner. Vielen Dank, lieber Heinrich.“



Rückfragen & Kontakt:

DIE GRÜNEN

presse @ gruene.at