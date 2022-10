Elea Digital errichtet Datenzentrum in Porto Alegre

Rio De Janeiro (ots/PRNewswire) - Elea Digital kündigt im Zusammenhang mit entsprechenden Expansionsplänen die Errichtung des größten Datenzentrums in der südbrasilianischen Region an

Elea Digital und TIM (TIMS3) haben heute die Unterzeichnung des Kauf- bzw. Verkaufsvertrags für eine Immobilie bekanntgegeben, die sich im Technologie- und Innovationszentrum im Stadtzentrum von Porto Alegre befindet und bisher Eigentum von TIM war. Elea Digital plant hier den Aufbau des größten Datenzentrums im Süden Brasiliens.

Die Transaktion wurde vom Administrative Council for Economic Defense (Cade) genehmigt und finalisiert.

Mit dieser neuen Akquisition behauptet Elea Digital seine Position in der südlichen Region Brasiliens und beabsichtigt, zur Beseitigung des Mangels an digitalen Infrastrukturen in diesem geografischen Gebiet beizutragen. Für Elea Digital, dessen Ökosystem damit nun aus insgesamt sieben Datenzentren besteht, ist dies bereits der zweite Standort (POA2) in der Stadt Porto Alegre.

Durch die Transaktion mit TIM, die einen langfristigen Colocation-Vertrag mit dem neu gegründeten Unternehmen aufrechterhalten wird, plant Elea Digital eine Weiterentwicklung und Erweiterung dieser Immobilie mit derzeit etwa 4.000 Quadratmeter Fläche und 5 MW Leistung.

Auch in Curitiba (CTA1), São Paulo (SPO1), Brasilia (BSB1 und BSB2) sowie in Rio de Janeiro (RJO1) wird die Edge-Ökosystem-Plattform von Elea Digital weiterhin zum Ausbau der digitalen Möglichkeiten des Landes beitragen. Dabei konzentriert sich das Unternehmen auf die 5G-Technologie, Cloud-Anwendungen und Unternehmenstransformationen.

Durch die Transaktion mit TIM, einem führenden Unternehmen der Digitaltransformation in Brasilien, werden nun die Fähigkeiten zur Bewältigung der Aufgabe gestärkt, die Digitalisierung des Landes voranzubringen.

