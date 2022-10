Xinhua Silk Road: Museum für chinesisches blau-weißes Porzellan wird zu einer beliebten Attraktion

Peking (ots/PRNewswire) - PEKING, 28. Oktober 2022 /PRNewswire/-- Das Gao'an-Museum, ein in Ostchina gelegenes thematisches Museum für blau-weißes Porzellan der Yuan-Dynastie (1271-1368), wird zu einer beliebten Attraktion für Besucher von nah und fern.

Das Museum, auch Gao'an-Museum des blau-weißen Porzellans der Yuan-Dynastie genannt, ist das erste Museum der Welt, das nach dem einzigartigen und seltenen Porzellan der Yuan-Dynastie benannt wurde.

Zurzeit zeigt das Museum über 19 Ausstellungen des blau-weißen Porzellans aus der Yuan-Dynastie, womit es landesweit an erster Stelle und weltweit an dritter Stelle liegt.

Das Museum befindet sich in der Stadt Gao'an in der Provinz Jiangxi, Ostchina, und gilt weithin als ein schöner Ort, an dem man sich am Charme des über 700 Jahre alten, chinesischen blau-weißen Porzellans erfreuen kann.

Im Allgemeinen war das blaue und weiße Porzellan aus der Yuan-Dynastie aufgrund seiner reichhaltigen Bildkomposition und Knappheit eine der begehrtesten Porzellanarten bei Sammlern in den letzten zehn Jahren.

Original-Link: https://en.imsilkroad.com/p/330742.html

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/1932031/image1.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/xinhua-silk-road-museum-fur-chinesisches-blau-weiWes-porzellan-wird-zu-einer-beliebten-attraktion-301662658.html

Rückfragen & Kontakt:

Bao,

86-18503306162