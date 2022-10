YOUNG younion: Landes- und Bundesjugendkonferenz von 3. bis 4. November 2022

Eröffnung mit AK-Präsidentin Renate Anderl, Wiener Stadträten Jürgen Czernohorszky, Peter Hacker und Peter Hanke/Wahl des YOUNG younion-Vorsitz

Wien (OTS) - Am Donnerstag und Freitag, den 03. Und 04. November, findet die 4. Landes- und Bundesjugendkonferenz der YOUNG younion _ Die Daseinsgewerkschaft statt. Unter dem Motto "Aufbruch für eine bessere Zukunft“ diskutieren Lehrlinge, Schüler*innen und Studierende über die Veränderungen der Arbeits- und Lebenswelten, von denen besonders junge Menschen betroffen sind.



In den letzten Jahren hat die Teilhabe stark gelitten, Verteilungskämpfe haben sich verschärft, die Bewältigung der Klimakrise ist eine riesige Aufgabe und Arbeitsplätze sind in einem ständigen Wandel.

Die rund 100 Delegierten werden die politischen Positionen der YOUNG younion für die kommenden Jahre beschließen und den Vorsitz wählen. Als ihr Landes- und Bundesvorsitzender kandidiert der 24-jährige Richard Tiefenbacher aus der Gewerkschaft younion _ Die Daseinsgewerkschaft. Das Wahlergebnis wird am Freitagnachmittag feststehen.

