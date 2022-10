FPÖ – Nepp: SPÖ-Ludwig für ausufernde Migrantengewalt in Wien verantwortlich

FPÖ fordert sofortige Außerlandesbringung von kriminellen Sozialmigranten

Wien (OTS) - Schockiert zeigt sich der Wiener FPÖ-Chef, Stadtrat Dominik Nepp, über die ausufernde Migrantengewalt in Wien. „Arabische Bandenkriege und Vergewaltigungen stehen auf der Tagesordnung. Verantwortlich für diese Zustände ist die SPÖ mit Bürgermeister Ludwig, die seit vielen Jahren jährlich tausende illegale Sozialmigranten in das Wiener Mindestsicherungsparadies lockt. Leidtragende sind die Wiener, die diese Kriminellen nicht nur ertragen, sondern auch finanzieren müssen“, kritisiert Nepp angesichts des nächsten Vergewaltigungsfalles in einem Wiener Park.

Nepp verlangt eine sofortige Außerlandesbringung dieser ausländischen Illegalen und Kriminellen. „Es kommen fast ausschließlich aggressive junge Männer aus aller Herren Länder, die kein Recht auf Asyl in Wien haben. Daher müssen diese Personen mittels Eilverfahren außer Landes gebracht werden, um die eigene Bevölkerung zu schützen.“

„Schuld an dieser verheerenden Situation in Wien ist auch die ÖVP. Anstatt die Grenzen für illegale Migranten zu schließen, werden die Asyltouristen lediglich administriert. Dies ist ein Versagen von ÖVP-Bundeskanzler Nehammer und Innenminister Karner. Wenn die Verantwortlichen nicht sofort handeln, ist es für Wien und Österreich endgültig zu spät“, bekräftigt der Wiener FPÖ-Obmann.

