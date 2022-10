FPÖ – Ecker: Nächste Vergewaltigung in Wien mit Täter ausländischer Herkunft ist weiteres Zeugnis für ÖVP-Versagen

„Karner sollte sich weniger um Zeltaufbau, als um die massiv zunehmenden Vergewaltigungen im Zusammenhang mit Ausländern kümmern!“

Wien (OTS) - Die freiheitliche Frauensprecherin NAbg. Rosa Ecker unterstrich heute das Versagen der ÖVP-Sicherheits- und Frauenpolitik: „Vergewaltigungen stehen in Österreich mittlerweile an der Tagesordnung und allein im heurigen Jahr gab es bereits 28 Frauenmorde. Laut Landespolizeidirektion Wien ereignete sich in der Nacht auf Donnerstag eine weitere Vergewaltigung einer 18-jährigen in Wien. Der Tatverdächtige soll laut Polizei ausländischer Herkunft sein. Erst am Dienstag wurde eine ebenfalls 18-Jährige am Wiener Praterstern vergewaltigt und ausgeraubt. Das gestohlene Handy der Vergewaltigten ortete die Polizei bei einem 12-jährigen Syrer, der gemeinsam mit einem Komplizen während der Tat Wache gehalten haben soll. Und was macht Innenminister Karner? Er stellt Zelte auf, um noch mehr illegale Einwanderer in unser Land zu holen. Will oder kann die ÖVP es nicht einsehen, dass sich die Sicherheitslage für Frauen und Mädchen in Österreich seit ihrem Versagen im Jahr 2015 massiv verschlechtert hat?“



„Wir brauchen keine Zelte oder weitere Asylheime, damit noch mehr angebliche ‘Schutzsuchende‘ in unser Land geholt werden. Wir brauchen endlich Maßnahmen, die Mädchen und Frauen in Österreich schützen und nicht noch mehr junge Männer, die unsere Mädchen und Frauen belästigen, berauben und vergewaltigen. In Österreich dürfen solche Straftaten nicht geduldet und zur Normalität werden. Härte ist gefragt. Wir brauchen einen Innenminister, der durchgreift, der solche Straftäter sofort in die nächste Hercules setzt und nach Hause schickt und vor allem dafür sorgt, dass diese Straftäter nie wieder einen Fuß in unser Land setzen. Wenn unserer Frauenministerin irgendetwas an Frauenpolitik liegt, dann sollte sie sich genau für diesen Weg einsetzen. Aber von Frauenministerin Raab kommen nur leere Worthülsen bei Pressekonferenzen“, so Ecker erzürnt.



Die Überforderung der ÖVP dürfe nach Ecker nicht zu Lasten der Sicherheit in Österreich gehen: „Dass die ÖVP seit Jahren versagt, sehen wir mittlerweile tagtäglich. Aber das darf nicht auf Kosten der Sicherheit der Bevölkerung gehen. Wenn ein Innenminister noch mehr dazu beiträgt, dass solche Straftaten in Österreich zur Normalität werden und die Frauenministerin das auch noch unterstützt, dann sollten sie sich besser aus der Politik zurückziehen!“

