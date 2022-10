SPÖ-Termine von 31. Oktober bis 6. November 2022

Wien (OTS/SK) - MITTWOCH, 2. November 2022:

9.00 Uhr Der Nationalrat tritt zu einer Sondersitzung zusammen (Großer Redoutensaal, Hofburg).

DONNERSTAG, 3. November 2022:

9.00 Uhr ÖVP-Korruptions-Untersuchungsausschuss (Nationalbibliothek, Camineum, Josefsplatz 1, 1010 Wien).

19.00 Uhr Im Rahmen der Veranstaltungsreihe „2022: Migration - Diaspora – Flucht“ findet im Kreisky-Forum ein Gespräch von Timna Brauer (Musikerin und Leiterin der Kunstsammlung Prof. Arik Brauer) mit Nadine Sayegh (Autorin von „Orangen aus Jaffa – Eine wahre Geschichte über das Ende der goldenen Ära Palästinas“) zum Thema „Jaffa – Gestern und heute“ statt. Nähere Informationen zur Veranstaltung unter https://tinyurl.com/2hc2sfm9 (Bruno Kreisky Forum, Armbrustergasse 15, 1190 Wien).

FREITAG, 4. November 2022:

14.00 Uhr SPÖ-Abgeordnete Petra Bayr spricht anlässlich des 43. Symposiums der Parliamentarians for Global Action (PGA) auf der 12. Consultative Assembly of Parliamentarians on the International Criminal Court and the Rule of Law (CAP-ICC) zum Thema „Chancen und Herausforderungen für die internationale Strafjustiz“ in Buenos Aires, Argentinien. Außerdem nimmt Bayr an der ebenfalls stattfindenden Vorstandsitzung des PGA teil. Nähere Informationen zur Veranstaltung finden Sie unter: https://www.pgaction.org/news/cap-icc-xii.html.(Schluss)ls/up

